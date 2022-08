Collectie in twee delen bij Jane Lushka

"Met Jane Lushka gaat het goed momenteel, de mensen komen weer naar de fysieke winkel om te kopen en dat is heel fijn. We zien in de branche dat de online fashion-verkoop daalt en dat fysiek winkelen een plus geeft in de omzetten", vertelt Lushka Iskroff enthousiast. "Mensen komen dus liever weer naar de winkel en dat is een hele positieve ontwikkeling." Bovendien zijn de orders voor HW22 ook prima, vervolgt ze. "We wisten eigenlijk vooraf niet wat we konden verwachten, maar we hebben een plus geschreven ten opzichte van eerdere seizoenen. Wel gaan we het vanaf nu anders doen met de orderrondes van onze collecties, want we hebben gemerkt dat er behoefte is aan meer spreiding."

Twee orderrondes

"Voor SS23 hanteren we twee orderrondes waardoor we de tijd tussen orderen en levering verkorten. Dat is nogal een verandering, maar we kwamen tot de ontdekking dat één orderronde voor onze uitgebreide collectie te onoverzichtelijk werd. Ook dit jaar hebben we weer een complete collectie die opnieuw heel groot is, maar doordat we de orderperiode nu in twee delen uit elkaar halen is de collectie overzichtelijker geworden. Het was in het verleden iets teveel tegelijk en daardoor wat overweldigend voor onze klanten", vertelt Iskroff. "Per orderronde doen we nu een beperkter aantal thema's die twee maanden leveringstijd omvatten en niet vier of vijf maanden. Daardoor kun je preciezer orderen en weet je beter wat je wanneer binnen gaat krijgen. Want wij kunnen op onze beurt meer in-time leveren, waardoor je in het seizoen op het juiste moment je producten ontvangt. We produceren in Bulgarije en onze stoffen komen uit Italië, dus we konden al met een vrij strakke planning leveren door korte aanvoerlijnen, maar door met twee orderrondes te gaan werken kunnen we nu nog gerichter werken en dichter op de levertijden gaan produceren." Uiteraard moeten de klanten van Jane Lushka nu tweemaal orderen, voegt Iskroff er verontschuldigend aan toe, "Maar we verschuiven op deze manier de hele 'machine' om beter afgestemd op het seizoen te kunnen leveren, wat er ook voor zorgt dat je minder hoeft uit te verkopen aan het einde va het seizoen. Bovendien kunnen we door een splitsing van de collectie ook onze offline en online marketing preciezer afstemmen op de leveringsperiodes."

Uiteraard duurzaam

De algemene look en feel van de Jane Luscha lente/zomercollectie 2023 is er eentje van kleuren en organische stoffen. "Kleur, kleur, kleur, dat is wat de consument momenteel wil en dat is dus leided bij onze collectie SS23. We hebben weer fijne organische stoffen zoals eco- katoen en eco-viscose en we leveren uiteraard verantwoorde, duurzame kleding. We proberen voortdurend onze impact op het milieu te verbeteren. Alle materialen die we gebruiken zijn biologisch en duurzaam geproduceerd, we maken geen uitzonderingen meer. We zoeken bovendien steeds naar manieren om nog meer sustainable te kunnen produceren en te distribueren, dat zit in ons DNA. Bovendien gaat onze kleding lang mee. Want iets produceren dat maar een seizoen meegaat, dat kan echt niet meer! Het gaat om de manier van denken en om je gedrag. Er wordt veel gepraat over sustainability in de branche maar als je dan kijkt wat er werkelijk gebeurt, is dat helemaal niet duurzaam. Wij willen in alle segmenten van onze onderneming duurzaam zijn."