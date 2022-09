Colourful Rebel gaat voor een volledige re-branding

Spring Summer 2023 draait bij Colourful Rebel volledig om een re-branding. We spraken Frank van de Brug, mede-eigenaar en creatief directeur. “Onze re-branding is ingegeven door vernieuwing en dan met name veel meer kleur gebruik. Iets wat we denk ik verschuldigd zijn aan onszelf met het oog op onze merknaam. We zijn Colourful Rebel begonnen met een reden, wij, daarmee doelend op ikzelf en mijn tweelingbroer Bas van de Brug, omdat we wat misten in de markt. En dan met name kleur. Het nieuwe seizoen draait weer veel meer om grote, unieke, kleurrijke en handgemaakte prints. De collecties zijn iets kleiner, maar wel veel diverser. En daarbij een veel sterker sweat en T-shirt pakket, iets waar wij bekend om zijn.”

“Wat veel mensen niet weten is dat we sinds vorig jaar ook mannen collecties aanbieden. De luxepositie die wij hierin hebben is dat ons hele bedrijf gebouwd is op vrouwen. We konden voor mannen dus zonder data en zonder concessies te doen een collectie maken die wij zelf zouden dragen, die gedurfder is, die vooral iets toevoegt aan de markt en waarbij niet elk item een commerciële inslag hoefde te hebben. Daarbij kun je denken aan truien en hoodies van 400 gram 100% katoen, opvallende all-over prints en niet alledaagse kleuren. Dat was een heel fijn startpunt voor mij en onze 4 designers."

"Colourful Rebel is er altijd geweest voor de fashion forward klant, tussen de 25-30 jaar oud die houdt van kleur, van mis-matchen en vooral origineel durft te zijn. De nieuwe collectie weerspiegelt die klant heel goed: veel kleur als kobalt blauw, roze, diep groen en voor vrouwen gepaard met rood en roze. Keypieces zijn onze Big Flower Co-Ord met matchende bikini, T-shirt dresses met grote artworks, knitted en crochette co-ords. Voor mannen zijn mijn favoriete items het roze sweat co-ord, de technical camo coat met matching short, de kobalt blauwe car coat en de cotton twill aop broek en matchende blouse."

"De weg die wij nu zijn ingeslagen is exact hoe ik Colourful Rebel voor mij zag toen Bas en ik het 8 jaar geleden begonnen vanuit onze slaapkamer. Het draait om kleur, Colourful Rebel is vrolijk, positief, we maken statement pieces die opvallen en vooral uniek zijn. Zeker in de huidige markt en met de huidige macro-economische omstandigheden denk ik er geen betere tijd is om de klant kennis te laten maken met onze re-branding. Er hangt heel eerlijk gewoon veel te veel van hetzelfde in de winkels."

Colourful Rebel is 8 jaar geleden opgericht door tweelingbroers Bas en Frank van de Brug. Later voegde beste vriend Oscar Kemps zich bij de twee en niet veel later zorgde een van hun t-shirts voor een enorme hype in Nederland. Het inmiddels bekende T-shirt met boef print ging duizenden keren over de toonbank. In 8 jaar tijd breiden de drie met eigen geld en zonder externe financiering Colourful Rebel uit tot een miljoenen bedrijf. Inmiddels actief in 4 landen, biedt Colourful Rebel 8 vrouwen en 4 mannen collecties aan per jaar en verkopen zij bij alle gerenommeerde retailers zoals De Bijenkorf.

