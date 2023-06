Colourful Rebel & Ten Cate: Twee Nederlandse merken in de schijnwerpers

Twee labels, twee esthetieken, twee achtergronden - verenigd in hun streven om te voldoen aan de huidige tijdsgeest. Beide labels, Colourful Rebel en Ten Cate, hebben hun oorsprong in Nederland, het eerste in het hoofdstad Amsterdam, het tweede in een idyllisch dorpje aan de kust. Ondanks hun verschillen - het ene is een fashion-forward merk dat zich richt op de opbeurende geest van kleur, het andere een al lang bestaand ondergoedmerk dat gespecialiseerd is in comfort en pasvorm - hebben beide labels een onderscheidende missie: voldoen aan de verwachtingen van de hedendaagse klant.

Colourful Rebel: Trends, tot leven gebracht met een vleugje kleur

Colourful Rebel is een merk met een unieke levendige ontwerpbenadering. Geïnspireerd door de veelzijdige en diverse straten van Amsterdam heeft dit label zich ten doel gesteld om met hun ontwerpen vrolijkheid en luchthartigheid te verspreiden. Het resultaat? Krachtige en onderscheidende stukken met een eigentijdse snit die voldoen aan de verwachtingen van de moderne klant. De collecties bestaan uit ready-to-wear stijlen voor alledaagse gelegenheden, die modebewuste mensen voeden met de nieuwste trends en kledingstukken die de extra details laten zien die een look uniek maken.

Zo bestaat de huidige SS23-collectie voor dames uit lichte en vloeiende twee-delige stukken in knallend roze of speelse prints. Inspelend op de huidige trends implementeerde Colourful Rebel een reeks gehaakte stijlen in zonsondergangskleuren, evenals mesh shirts met slazomen in psychedelische prints - een veelvoorkomend beeld in de huidige streetstyle. De collectie is aangevuld met grafische T-shirts en sweaters met slogans die - letterlijk - de zomer uitnodigen naar de stad, met in felle letters "Summer Essence", "The Secret of the Sun" of "Stay Sunny". De mannencollectie heeft een vergelijkbare esthetiek met twee- of driedelige looks met levendige prints, bloemmotieven op shirts en truien en kleurgecodeerde laagjes.

Met elke nieuwe collectie bewijst Colourful Rebel dat ze met de tijd meegaan en de trends oppikken die de generatie tussen Millenial en Gen Z aanspreken.

Beeld: Colourful Rebel, eigendom van het merk.

Beeld: Colourful Rebel, eigendom van het merk.

Ten Cate: Onderkleding voor het hele gezin

Minder uitgesproken en zeker minder zichtbaar zijn de producten van het onderkledingmerk Ten Cate. De kracht van dit merk ligt ergens anders: hun decennialange expertise in het comfort en de pasvorm van de kledingstukken die het dichtst bij het lichaam zitten. Ten Cate is opgericht in 1952 en heeft het imago opgebouwd van een nuchter, betrouwbaar merk dat topkwaliteit levert tegen redelijke prijzen. Ten Cate heeft een sterke familiementaliteit en richt zich op bedrijven en langdurige partnerschappen.

Met een breed scala aan stijlen voor vrouwen, mannen en kinderen, waaronder ondergoed, badmode, shapewear, nachtkleding en basisshirts en -tanks, laat het assortiment van Ten Cate een verbazingwekkende breedte zien. Het weerspiegelt hun missie om onderkleding "voor het hele gezin" aan te bieden. Voor dameskleding verdeelt het merk haar producten in de lijnen Basics, Secrets en Thermo, met dagelijkse basiskleding, warmhoudende kleding en meer delicate lingerie. Voor herenkleding biedt Ten Cate de versies Basics, Fine en Thermo, terwijl Fine stijlen bevat met een extra zachte en lichte haptiek.

Het merk richt zich met name op het gebruik van huid- en milieuvriendelijke materialen, zoals duurzaam katoen en ademend bamboe. Terwijl het merk vasthoudt aan tijdloze ontwerpen en veelzijdige kleuren, weerspiegelen ze duidelijk een ethos dat steeds belangrijker en waardevoller wordt onder klanten die het idee volgen van "Koop minder, kies goed, zorg dat het lang meegaat", op zoek naar betrouwbare en ongecompliceerde oplossingen voor hun dagelijkse garderobe.

Beeld: Ten Cate, eigendom van het merk.

