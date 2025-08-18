Comfort, stijl en innovatie: Calzedonia FW25-26

Flawless benen

Panties en kousen zijn natuurlijk onmisbaar bij Calzedonia. Het merk introduceert dit seizoen een vernieuwde lijn die de natuurlijke schoonheid van je benen benadrukt. Net als een goede foundation laten de nieuwe Invisible tights je benen er egaal en flawless uitzien. Naast de klassieke Invisible collectie, beschikbaar in zwart en verschillende nudes, introduceert Calzedonia dit najaar ook een uitgebreide fashion collectie in lijn met de trends van het seizoen. Met opvallende details van kant, crochet en geometrische patronen geef je elke outfit de ultieme finishing touch.

Credits: Calzedonia

Sculpt en shape

Daarnaast spelen ook leggings een belangrijke rol dit najaar. De populaire Sculpt-lijn wordt uitgebreid met nieuwe functionele modellen, waaronder de gloednieuwe SCULPT Set – een matchende top met voorgevormde cups en shaping leggings met hoge taille voor een prachtig silhouet. De nieuwe shaping one-piece maakt de collectie compleet, ontworpen om het taille te accentueren voor een vrouwelijke ‘hourglass’ look. Alle items zijn gemaakt van een stevig gebreide, ondoorzichtige stof met een zachte touch - comfortabel én ondersteunend tegelijk.

Een elegante finishing touch

Sokken maken deze herfst en winter een sterke comeback als key accessory. Denk: nude en neutrale tinten, verschillende materialen voor elk weertype, en designs die perfect matchen met je schoenen – subtiel, maar met die moderne, elegante finishing touch. Ten slotte introduceert Calzedonia een feestelijke Party Collection: een sprankelende selectie van tights, kniekousen en culottes met pailetten en metallic accenten. Een verfijnde, romantische collectie waarmee je elke look extra shine en karakter geeft.

Met de FW25-26 collectie geeft Calzedonia beenmode een moderne en eigentijdse twist. De collectie zit vol veelzijdige, trendy én comfortabele items die perfect passen bij de dynamiek van het dagelijks leven – klaar om elke look kracht en karakter te geven, waar de dag of nacht je ook brengt.

De FW25-26 collectie is verkrijgbaar bij Calzedonia winkels en tevens online via Calzedonia.com en Zalando.