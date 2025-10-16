Costes lanceert tweede premium pakken capsule: Parisian Power Dressing

Na het succes van de eerste premium capsule lanceert Costes dit najaar de tweede editie van Parisian Power Dressing. Een collectie die de revolutionaire erfenis van Yves Saint Laurent naar nu vertaalt. In de jaren 60 lanceerde hij het damespak en zette daarmee de wereld van mode op z’n kop.

The Future Is Female

Steeds meer vrouwen kiezen bewust voor een pak om hun ruimte te claimen, of dat nu in de stad of de boardroom is. Daarom ontwierp het merk een premium collectie die past bij haar ambities. Of ze nu de wereld verovert of gewoon haar eigen dag: alles begint bij hoe ze ergens binnenkomt. Met een modern pak dat kracht en présence uitstraalt, zonder in te leveren op vrouwelijkheid en sensualiteit. Want als het aan Costes ligt, hebben vrouwen de toekomst.

Credits: Costes

Effortless Confidence

Costes noemt dit effortless confidence. Een trend die naadloos aansluit bij de Costes’ signatuur stijl: het vrouwenpak.

Premium materialen, bewust gekozen

De capsule is uitgevoerd in wolblends, cashmere, zijde en leer. Waar mogelijk zijn de stoffen biologisch of gerecycled, altijd zorgvuldig geselecteerd.

Credits: Costes

Valerie Romers, Design Manager Costes

“Deze premium capsule staat voor Parijse nonchalance met een scherpe schouderlijn en een flinke dosis zelfvertrouwen. Het draait om vrouwelijkheid, lef en verfijning. Geïnspireerd op de krachtige vormen van de jaren 80, vertaald naar moderne pakken met sterke silhouetten, vrouwelijke pasvormen en luxe details.”