Cream eyewear Lanceert hun eerste “flavour maker” collectie

Cream eyewear is een samenwerking aangegaan met het bekende Spaanse kindermodemerk "The new society" voor de zomer van 2023.

We zijn natuurlijk in de wolken dat zo'n geweldig kindermerk meteen met ons wilde samenwerken. We hebben elkaar ontmoet op de playtime kids beurs in Parijs, Estefania, de oprichtster van TNS was een van de eersten die ons feliciteerde met het winnen van de milk crush award Lauren van der Kolk, oprichter Cream Eyewear

Lauren legt uit dat samenwerken met andere merken die dezelfde waarden hebben als Cream altijd een optie was. Hoewel ze zelf graag kleuren selecteert en erg kritisch is op kleurintensiteit, was het altijd het idee om haar collectie uit te breiden met seizoenskleuren met invloeden van buitenaf. De flavourmaker, is degene die ons "smaakpalet" voor minstens één seizoen beïnvloedt.

Het Spaanse merk lanceert hun zomercollectie: " an ode to the endless summer " met een collectie 100% gemaakt in Spanje en Portugal. Hun collectie is vrolijk, met kleuren die ons doen denken aan zon, warmte en water met zomerse prints die worden overspoeld door zomerbloemen die ons blij maken. De nieuwe kleuren die door deze samenwerking aan de collectie van cream zijn toegevoegd zijn Orange, Banana & Olive.

Beeld: Cream Eyewear, eigendom van het merk.

Momenteel werken ze al aan de nieuwe flavour maker collectie voor 2024, en ook deze belooft weer een spannende samenwerking te worden.

We staan open voor alles. Het hoeft niet altijd een modemerk te zijn, het kan ook een illustrator of andere accessoire zijn Lauren van der Kolk, oprichter Cream Eyewear

Samenwerkingen versterken producten, kijk maar naar de wereldberoemde samenwerkingen van off white x Ikea, Louis Vuitton x Yayoi Kusama, Fatboy x Longchamp. Er zijn zoveel goede smaken in de wereld, het zou zonde zijn om het allemaal voor onszelf te houden toch? Dus ze hopen in de toekomst veel nieuwe smaken toe te voegen.

Beeld: Cream Eyewear, eigendom van het merk.

Cream Eyewear

Cream Eyewear lanceerde in april 2021, midden in de pandemie, een kinderzonnebril van een nieuw materiaal genaamd Truegrass. Ze werken hard aan hun missie: "om de ogen van de toekomst te beschermen" en zijn nu verkrijgbaar in meer dan 60 winkels wereldwijd.