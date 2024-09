Cruyff lanceert nieuw label: Johan Cruyff

Het gerenommeerde kleding- en schoenenmerk Cruyff kondigt met trots de lancering aan van zijn nieuwste label: Johan Cruyff. Dit label is meer dan een eerbetoon aan de legendarische voetballer; het belichaamt de tijdloze essentie van Johan Cruijff’s persoonlijkheid en stijl.

Het Johan Cruyff-label is ontworpen voor degenen die zelfstandig denken en een scherp gevoel voor stijl hebben. Deze nieuwe collectie combineert de karakteristieke elegantie en sportieve flair waar Johan Cruijff om bekend stond, met moderne accenten die zowel verfijning als comfort uitstralen. Het resultaat is een tijdloos concept dat perfect aansluit bij de hedendaagse trendsetters die waarde hechten aan kwaliteit en authenticiteit.

Credits: Cruyff

"Met het Johan Cruyff-label willen we niet alleen de sportieve erfenis van Johan eren, maar ook zijn onnavolgbare gevoel voor stijl," zegt Ferenc van der Vlies, Directeur bij Cruyff. "Deze collectie is een weerspiegeling van zijn unieke persoonlijkheid en is ontworpen voor mensen die net als Johan altijd vooruit denken en zich op hun best willen presenteren."

De collectie is op 5 september 2024 exclusief gelanceerd bij Calico Club in Venlo en op de officiële website cruyff.com. Calico Club is een van de meest vooruitstrevende modewinkels van Nederland en zij brengen streetwear, fashion, voetbalcult, heritage en terrace cultuur samen in één concept. Dit is dan ook de uitgelezen plek om als partners de nieuwe lijn te lanceren. Bezoekers kunnen daar het volledige assortiment van het Johan Cruyff-label ontdekken en zich laten inspireren door de iconische stijl van een van de grootste sporters aller tijden.

Credits: Cruyff