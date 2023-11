Curvy mode met Deense elegantie: het nieuwe label Wasabiconcept

Met Wasabiconcept verovert een nieuw label de curvy modemarkt. Of het nu voor het dagelijks leven, zakelijk, na het werk of het volgende feest is: Wasabiconcept maakt indruk met Deens design en een unieke mix van elegantie, eigentijdse esthetiek en comfortabele pasvorm.

Het doel van het nieuwkomerslabel is om al die vrouwen te kleden die graag hun individualiteit stijlvol willen laten zien door middel van hoogwaardige mode in Scandinavische stijl.

Het bijzondere eraan: hij is ontworpen voor verschillende lichaamstypes in de maten 42 t/m 58.

“Omdat schoonheid geen kwestie is van grootte.”

Jaarlijks worden er zes collecties gelanceerd. Een mix van spannende prints, deels speelse maar toch elegante dessins, trendy kleuren en pasvormen die het figuur perfect flatteren. Artikelen die uitnodigen om te combineren en waarmee je steeds weer nieuwe outfits kunt stylen. Hoogwaardige mode tegen aantrekkelijke prijzen die vrouwen met rondingen en grote maten meer zelfvertrouwen geeft. Wasabiconcept is een merk van Soya Concept A/S, een internationaal modebedrijf gevestigd in Sønderborg, Denemarken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigster Kaatje Workum, +31 6 29 33 72 72, [email protected] of onze showroom bezoeken in de Cube Center, Showroom 3.02, Veluwezoon 7, Almere.