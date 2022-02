Cyell Fall/Winter 2022 Sleepwear & Loungewear

Natuurlijke aardse tinten, klassiek comfort en verfijning. Met veel aandacht voor elegantie en vrouwelijke vormen. Dat is precies waar de CYELL sleep & loungewear collectie FW22 voor staat. De collectie is geinspireerd op het English Heritage gevoel. Denk aan de knusse Engelse Cottage; met een dekentje en kopje koffie bij het haardvuur. We streven naar dat herkenbare warme gevoel, vertaald in diepe rood-bruine kleuren. Maar ook de Engelse tuinen met haar natuurlijke vormen en intens groene tinten. In combinatie met modische bloemmotieven en grafische handgeschilderde prints is het resultaat een rijke comfortabele herfst-winter collectie met een vleugje verfrissende nazomer.

Sleepwear & Loungewear collectie

We Embrace Femininity

Vrouwelijke vormen en details voeren de boventoon in deze collectie. Van vlindermouwtjes in de Rough Nature serie tot de satin pipings uit de Wild Roses serie aangevuld met een elegante wrap top en kanten details. Verrasende prints zijn de Glorious Garden, waarbij de illusie wordt gewekt van een weelderige nazomerse bloementuin. Evenals de klassiekere bloemmotieven Dahlia Blooms en flowerfield die staan voor vrouwelijke elegantie. Ook de handgeschilderde prints zoals Night Sketch en Urban Awakening zijn uniek en volgens de laatste trends.

Luxury Solids

De luxury solids, gemaakt van onze vertrouwde Cotton Modal kwaliteit, zijn op zichzelf stijlvol en elgant, maar zorgen er ook voor dat de collectie eindeloos te combineren is. De serie Lovely is nieuw toegevoegd aan onze verfijnde materialen en is gemaakt van Cotton Modal rib kwaliteit. Comfortabel en toch stijlvol, zacht en heerlijk om te dragen in de kleuren frisse appel en cacao. Daarbij is de collectie rijkelijk gevuld met prachtige loungewear die gemakkelijk te dragen is als daywear. Het gave Pied-de-poule loungepak is een echte eyecatcher. CYELL staat voor een perfecte pasvorm voor vrouwen met verschillende bodytypes. De diversiteit aan tops, broeken en jurkjes, maakt dat iedere vrouw de mogelijkheid heeft om haar ideale combinatie uit te kiezen. Het zijn de warme en verfrissende kleuren, fijnste materialen en perfecte pasvormen die deze collectie opnieuw sterk en verrassend maakt. Van zachte pyjama’s tot stijlvolle loungewear die je in een handomdraai kunt stylen tot daywear. Allemaal in een variëteit aan kwalitatieve materialen en verfijnde details waar CYELL bekend om staat.

Collectie bewonderen?

In Nederland is de collectie is te bekijken op afspraak in onze showroom in My Office in Almere. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de account managers Annemarie van Laar (Noord Nederland) a.vanlaar@cyell.com en Tessa van der Linde (Zuid Nederland) t.vanderlinde@cyell.com. Ook kan een e-mail gestuurd worden naar info@cyell.com voor het inplannen van een afspraak. Voor buitenlandse retailers is er een afspraak te maken via de desbetreffende agent of via het e-mailadres info@cyell.com. Het Cyell Hoofdkantoor brengt de retailer in contact met de juiste contactpersoon.

Over het merk

Al meer dan 25 jaar staat kwaliteit voorop. Over ieder ontwerp wordt nagedacht met welke pasvorm en in welke stofkwaliteit het item het beste tot zijn recht komt en volledig omarmt kan worden door degene die het draagt. Bewezen klassiekers die al jaren favoriet zijn, herhalen zich in iedere collectie in een vernieuwende print of variatie. Aanvullend hierop komt Cyell ieder seizoen met verrassende nieuwe ontwerpen die je thuis elegant en comfortabel laten voelen. Vandaag stralen ruim 1 miljoen zelfverzekerde vrouwen over de hele wereld in de swim- & sleepwear van CYELL. Vrouwen die inmiddels weten dat geluk juist in de kleine dingen is te vinden. Ken jij dat gevoel al?

