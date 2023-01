Cyell Herfst/Winter 2023 - Slaap & Loungewear collectie

Focus op waar we goed in zijn

Dankbaarheid staat centraal in deze collectie. Dankbaar voor al het moois wat we hebben mogen creëren. Daarom focussen we dit seizoen op waar we goed in zijn. Een collectie vol bestselling items die zich door de jaren heen hebben bewezen. Afgewerkt met prachtige details zoals, rijk satijn, elegante kanten stof en klassieke pipings. Stijlen in de perfecte commerciele CYELL kleuren, van ivoor, tot dark rose, van mint tot klassiek donker blauw. We leggen de nadruk op diepe kleuren, elegante prints en vrouwelijkheid. Een must-have collectie die uitblinkt in stijlvolle solids die je eindeloos kunt mixen & matchen. Geschikt voor iedere vrouw die geluksmomentjes ziet als cadeautjes. Ofwel CYELL pur sang.

Beeld: Cyell

Beeld: Cyell

Dankbaarheid

Dankbaarheid; een spontaan gevoel, geboren uit innerlijke hartelijkheid. Ook wel de kern van werkelijk geluk. Zonder dankbaarheid zouden we altijd maar negatief zijn. We zouden voortdurend al het moois van het leven over het hoofd zien.

Die glimlach die je kreeg, dat mooie gesprek wat je hebt gevoerd, de spontane knuffel van je kind, een mooie nieuwe opdracht die binnen is gekomen, het gesprek aan tafel met je gezin tijdens het avondeten, de zon op je gezicht toen je buiten liep.. Kleine geluksmomentjes die we moeten gaan zien als cadeautjes. Waardoor we ons vanzelf een dankbaar mens zullen voelen.

“Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.”

Beeld: Cyell

Beeld: Cyell

Over het merk

Al 25 jaar staat kwaliteit voorop. Over ieder ontwerp wordt nagedacht met welke pasvorm en in welke stofkwaliteit het item het beste tot zijn recht komt en volledig omarmt kan worden door degene die het draagt. Bewezen klassiekers die al jaren favoriet zijn, herhalen zich in iedere collectie in een vernieuwende print of variatie. Aanvullend hierop komt Cyell ieder seizoen met verrassende nieuwe ontwerpen die je thuis elegant en comfortabel laten voelen.

Vandaag stralen ruim 1 miljoen zelfverzekerde vrouwen over de hele wereld in de swim- & sleepwear van CYELL. Vrouwen die inmiddels weten dat geluk juist in de kleine dingen is te vinden. Ken jij dat gevoel al?