D’étoiles Casiopé presenteert voorjaars collectie 2023 – Express Yourself

De nieuwe spring collectie D’étoiles Casiopé 2023 is vernieuwend op gebied van styling en duurzaamheid. Deze collectie werd geinspireerd door Madonna’s hit ‘Express Yourself’. Durf te laten zien wie je bent! Denk hierbij aan nieuwe stijlen als power suits van gilets gecombineerd met oversized blazers, gedetailleerde tops, kekke shorts, jumpsuits, zinderende zomerjurken en vooral héél veel nieuwe modellen pantalons.

De filosofie achter dit dameslabel is gebaseerd op duurzaamheid. Zo werken ze overwegend met gepatenteerde Italiaanse ‘sensitive fabrics’. Deze soepelvallende travel jersey is opvallend door zijn eigenschappen, namelijk comfortabel in het dragen, ademt en stretch. Daarnaast is de stof kreuk en strijkvrij, bevat een kleurfilter en is daarom kleurvast. Deze collectie is pillingvrij, slijtvast en duurzaam.

Beeld: D’étoiles Casiopé

De traveljerseys zijn verkrijgbaar in: zwart, cement, donker blauw, rood, cognac, mosterd geel en zilvergrijs. Deze travel jersey kleuren worden gecomplimenteerd door een uitgebreide keuze aan retro prints en kleurrijke tweeds vervaardigd van gerecyclede garens om een totaal eigen beeld te kunnen samenstellen.

D’étoiles Casiopé brengt 2 collecties per jaar en werkt met een NOS programma om bestsellers in het seizoen te kunnen aanvullen. De pasvorm, kwaliteit en maatboog van XS-XXXL leidt tot het succes van deze duurzame producten.

De consument investeert in een product van D’étoiles Casiopé met de wetenschap er jarenlang plezier van te zullen hebben en herhaalt haar aankoop.

Beeld: D’étoiles Casiopé