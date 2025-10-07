Dagelijkse beweging effectiever voor mentale gezondheid dan dure wellnessvakantie

Door een wereldwijde toename van stress en werkdruk zoeken steeds meer mensen hun toevlucht tot wellnessreizen. Ook in Nederland, waar het aantal zoekopdrachten naar 'wellness retraites' het afgelopen jaar met maar liefst 250% steeg.¹ Maar deze reizen leveren lang niet altijd het gewenste effect op, zo blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van ASICS.² Bijna twee derde (65%) van de ondervraagden ervoer hun recente retraite niet als volledig geslaagd, en 69% gaf aan dat het positieve effect alweer verdween kort na thuiskomst. Voor velen zorgden de hoge kosten (30%) en lange reistijden (21%) zelfs voor extra stress. In contrast toont het onderzoek aan dat slechts 15 minuten en 9 seconden dagelijkse beweging al zorgen voor een meetbare mentale opleving.³ In aanloop naar World Mental Health Day op vrijdag 10 oktober, lanceert ASICS de Everyday Escape campagne met Natasha Rothwell, om mensen aan te moedigen in beweging te komen.

Credits: Asics

Bewegen werkt beter dan ontsnappen

In het nieuwe onderzoek, onder leiding van Dr. Brendon Stubbs van King's College London, rapporteerden deelnemers die dagelijks een simpele bewegingspauze van 15 minuten namen, een 21% grotere verbetering van hun algehele mentale gesteldheid in vergelijking met hun wellnessvakantie.4 Maar liefst 71% gaf aan dat dagelijkse beweging effectiever was in het verminderen van stress, 65% ervoer een verbeterd humeur, en 73% merkte dat de mentale voordelen langer aanhielden dan na hun laatste wellnessvakantie.

ASICS lanceert campagne voor toegankelijke wellness

Om meer mensen te helpen hun ontspanning te vinden door middel van beweging, heeft ASICS Natasha Rothwell, actrice, schrijfster en wellness-voorvechtster, aangesteld als Everyday Escape Concierge. Rothwell inspireert mensen om kleine maar betekenisvolle beweegmomenten in hun dagelijkse routine in te bouwen, waardoor wellness voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt. ASICS roept iedereen op tot een #EverydayEscape: een bewegingspauze van 15 minuten. Door de 'break' online te delen, worden goede doelen voor mentaal welzijn over de hele wereld gesteund.

Credits: Asics

"Ik geloof echt in de kracht van beweging, niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze geest. Natuurlijk kun je duizenden euro's uitgeven of de halve wereld overvliegen om je beter te voelen, maar je kunt ook gewoon naar buiten gaan en je lichaam bewegen. Jouw Everyday Escape kan een wandeling, een rekoefening of zelfs een dansje in je keuken zijn. Het is gratis, het is simpel en het is van jou. Aandacht besteden aan je mentale gezondheid zou geen luxe moeten zijn. Het zou iets moeten zijn waar we allemaal elke dag toegang tot hebben’’, aldus Natasha Rothwell.

Dr. Brendon Stubbs, vooraanstaand onderzoeker op het gebied van lichaamsbeweging en mentale gezondheid aan King's College London: "Het is ongelooflijk om te zien welke impact 15 minuten beweging kan hebben op het geestelijk welzijn. Het Everyday Escape-onderzoek laat zien dat korte bewegingspauzes het humeur kunnen verbeteren en stress effectiever kunnen verminderen dan een wellnessvakantie. Alle deelnemers gaven aan dat ze voortaan bewegingspauzes blijven nemen, en 81% zei dat ze beweging voor hun welzijn nu belangrijker vinden dan het bijwonen van een nieuwe retraite. Een week weg kan een kortstondige boost geven, maar lichaamsbeweging levert langdurige voordelen op."

Credits: Asics

Gary Raucher, Head of Global Marketing bij ASICS: "Bij ASICS geloven we dat je niet ver hoeft te reizen om alles achter je te laten. Daarom nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan Everyday Escape, een eenvoudige bewegingspauze van 15 minuten, die lichaam en geest naar een gelukkiger plek brengt. We hebben altijd in de kracht van beweging geloofd, hoe klein ook, om mensen te helpen zich beter te voelen. Dat is de reden waarom we zijn opgericht en waarom we ASICS heten – een acroniem van het Latijnse ‘Anima Sana in Corpore Sano’, oftewel ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. We hopen dat mensen zich bij ons aansluiten op Wereldgezondheidsdag en een Everyday Escape nemen, want als je je lichaam beweegt, beweeg je ook je geest."

Bezoek de website van ASICS voor meer informatie over de Everyday Escape.

Credits: Asics