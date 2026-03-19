Daily Paper en Engage slaan de handen ineen met UFC-kampioen Israel Adesanya voor een culturele capsulecollectie

Daily Paper en Engage kondigen een samenwerking aan met UFC-kampioen Israel Adesanya. Ze introduceren een capsulecollectie die erfgoed, discipline en zelfexpressie verkent op het snijvlak van sport, prestatie en cultuur. De samenwerking tussen Daily Paper, Engage en Israel Adesanya weerspiegelt een gedeeld begrip van het navigeren tussen meerdere identiteiten, terwijl je trouw blijft aan je afkomst. Het project is geworteld in zowel fysieke als culturele beweging. Het brengt de diasporische storytelling van Daily Paper samen met de diepe connectie van Engage met vechtsport. De samenwerking viert de reis en nalatenschap van Israel Adesanya.

Adesanya, geboren in Nigeria en opgegroeid in Nieuw-Zeeland, vertegenwoordigt een generatie die vol vertrouwen tussen werelden beweegt. Hij wordt gekenmerkt door precisie en controle; daarbuiten door stijl, authenticiteit en culturele trots. Zijn reis weerspiegelt de basis van Daily Paper en Engage, merken gebouwd op authenticiteit, discipline en culturele expressie.

Samen hebben Daily Paper en Engage een capsulecollectie gecreëerd ter ere van Israel Adesanya. De collectie brengt deze werelden samen door middel van items die kracht, nalatenschap en individualiteit belichamen.

Daily Paper x Israel Adesanya x Engage. Credits: Daily Paper

De collectie

De collectie van Daily Paper, Engage en Israel Adesanya heeft een overwegend blauw kleurenpalet. De collectie integreert op erfgoed geïnspireerde symboliek, geherinterpreteerd door de lens van Daily Paper, en bouwt voort op het prestatiegerichte DNA van Engage. Grafische iconografie verschijnt op belangrijke silhouetten en weerspiegelt discipline, veerkracht en representatie.

De samenwerking omvat een exclusief, uniek item voor Israel Adesanya: een varsity jacket met een opvallend 'ADESANYA'-artwork op de rug. De verkrijgbare items zijn onder andere hoodies met grafische prints en longsleeves met custom motieven, T-shirts, prestatiegerichte vechtshorts en -handschoenen. Daarnaast zijn er co-branded accessoires, waaronder een tas met trekkoord. Elk item bevat elementen die de deur openen naar culturele expressie, maar is gemaakt voor beweging en ontworpen met identiteit in gedachten.

Visueel erfgoed

Adinkra-motieven dienen in heel West-Afrika al lange tijd als visuele uitingen van erfgoed, wijsheid en identiteit. De betekenissen zijn gevormd door generaties van storytelling, vakmanschap en culturele overdracht. Voor deze samenwerking worden deze historische visuele codes opnieuw bekeken door een eigentijdse lens. Er wordt onderzocht hoe traditionele symboliek nieuwe vormen van design kan inspireren. Naast de Adinkra-referenties is er een reeks custom co-branded beeldmerken ontwikkeld. Deze zijn geïnspireerd op zowel de Adinkra-iconografie als culturele elementen van de Yoruba. Zo ontstaat een visuele dialoog tussen voorouderlijk erfgoed en hedendaagse expressie.

In plaats van mode en prestatie te scheiden, behandelt de samenwerking ze als één taal. De capsulecollectie van Daily Paper, Engage en Israel Adesanya is een eerbetoon aan degenen die hun roots overal met zich meedragen.

