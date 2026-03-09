De 18 meter grote billen die je overal langs de weg ziet

PLEIN PUBLIQUE, de Nederlandse online boutique voor future classics met een stylish charisma, heeft de naam billboard wel heel erg letterlijk genomen. Door het hele land heen zie je deze week 18 meter hoge billboards met niets anders dan een goed-gevormde bil, omhelst door perfect passende jeans en een zelfverzekerde hand in de achterzak. Met een gedurfde belofte eronder: DE PERFECTE FIT. En dat is precies wat dit merk kan claimen: het is de jeans die iedere vrouw perfect zit.

De jeans waar iedereen goede billen in heeft

Wat het geheim is? Het merk heeft een pasvorm ontwikkeld die iedereen past. En dat heeft het merk bewezen. Vorig jaar ging het keer op keer de Nederlandse en Belgische straten op en verraste het elke nietsvermoedende vrouwen die de broek paste met een comfortabele maar oh-zo-fitting look. Het resultaat: een hoop kreten vol ongeloof in de spiegels en blije shoppers die gratis hun nieuwe favoriete jeans mee naar huis namen.

Na de lovende reacties van klanten zijn de jeans bekend komen te staan als de “complimentjes-jeans”. Want dat is wat de dragers – van leeftijden die verschillen van 20 tot 65, en met allerlei maten en lichaamsvormen - krijgen. Oh, en die set goede billen, natuurlijk. Want is dat niet wat élke vrouw wil?

Credits: PLEIN PUBLIQUE

Van wens tot winner

Bij PLEIN PUBLIQUE draait het om mode die je stylish empowered, elke dag opnieuw. “Deze jeans volgt moeiteloos elke move", vertelt Nicole. “De stof is zó prettig dat je ‘m liever niet uittrekt als je thuiskomt na een werkdag." Je zou er als het ware nog mee naar de sportschool gaan. En we hebben de hele jeans collectie weer aangevuld, zodat iedereen zijn perfecte fit kan vinden. "Van straight tot flare: fully restocked, ready to rock!”

“Vrouwen hebben geen overvolle kast nodig, maar een slimme garderobe die werkt,” aldus Hoefsmit. “Een perfecte jeans, een tijdloze blouse, een zacht breisel – musthaves die je blijft dragen." Waar de jeans van het merk humble beginnings kende met slechts één jeans in één wassing, is de jeanscollectie dankzij de populariteit inmiddels uitgegroeid tot 5 fits en 8 wassingen. “Zo kan iedere vrouw haar favoriet scoren en als ultieme staple keer op keer dragen”.

Credits: PLEIN PUBLIQUE

Future classics met een geweten

PLEIN PUBLIQUE profileert zich al jaren als merk voor vrouwen die investeren in tijdloze, goed gemaakte kleding in plaats van snelle impulsaankopen. De collecties bestaan uit zogenoemde future classics: stukken die meerdere seizoenen meegaan. PLEIN PUBLIQUE werkt met hoogwaardige materialen, integere productiepartners en kiest nadrukkelijk voor slow fashion boven fast fashion. Daarnaast wordt 1% van de omzet gereserveerd voor organisaties die zich inzetten voor de bescherming en het herstel van de natuur, vanuit de overtuiging dat stijl en verantwoordelijkheid elkaar juist kunnen versterken.

Mode die nooit uit de mode raakt, tijdloze stijl met een moderne edge: bij Plein Publique noemen ze dat Slow fashion with a fast pulse. Het bevlogen team van dit Nederlandse merk weet precies waar vrouwen blij van worden. Van eerlijke merinowol tot classy modalblends, van Bretonse strepen tot iconische polkadots, van soepele jerseys tot chunky breisels: alles is gemaakt met liefde voor de vrouw en respect voor de aarde. Maar er is meer: voor dit modemerk met een missie is giving back een tweede natuur. Gedreven door dankbaarheid en dadendrang doneert Plein Publique niet alleen een percentage van de omzet aan zorgvuldig geselecteerde doelen – het team zet zich in door te participeren, te motiveren en te inspireren. Alleen samen kunnen we de wereld mooier en leefbaarder maken. Live a little & give a little.