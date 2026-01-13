De BYBROWN Moxie regenrok is geselecteerd als winnend ontwerp door de European Product Design Award

De European Product Design Award heeft de winnaars voor 2025 bekendgemaakt en BYBROWN kondigt met trots aan dat haar Moxie regenrok is geselecteerd als 'Top Design' in de categorie Automotive and Transport Design (Urban Mobility).

De Moxie is een unisex regenrok, specifiek ontwikkeld voor de stadsfietser. Het ontwerp combineert praktische functionaliteit met een gedurfde stijl en transformeert naadloos van rok naar broek dankzij een slim, opvouwbaar design.

BYBROWN is vereerd door de erkenning van de jury, die de onderscheidende ontwerptaal en functionele innovatie van de Moxie regenrok bevestigt.

Oprichter Melanie Brown merkt op: "Als het om kleding gaat, heeft duurzaamheid pas impact als mode het voortouw neemt. Deze erkenning laat zien dat regenkleding functioneel, verantwoord en modieus kan zijn."

De Moxie

De Moxie is een waterdichte rok die is ontwikkeld voor stedelijk fietsgebruik. Deze opvouwbare regenkleding ritst in het midden open en wordt om de benen vastgeklikt, waardoor hij verandert in een broek die uw benen droog en beschermd houdt – of u nu fietst, golft of wandelt.

De Moxie is gemaakt van een bluesign®-goedgekeurde, 100% gerecyclede mono-polyester 3-laags technische stof.

De volledig Europese productie (inclusief het materiaal) garandeert dat de rok ethisch, duurzaam en transparant is.

Het materiaal is ademend, waterdicht en circulair, ontworpen voor stedelijke prestaties met minimale impact.

Het resultaat is hoogwaardige design-regenkleding met een verkleinde ecologische voetafdruk, gecreëerd voor dagelijkse mobiliteit in de stad.

De European Product Design Award (EPDA) is een gerespecteerde internationale prijs die aanzienlijke wereldwijde exposure en validatie biedt voor innovatieve producten. De prijs positioneert zich als een belangrijk platform voor de erkenning van uitmuntend design, met name voor ontwerpen die het dagelijks leven verbeteren. De award wordt sinds 2016 georganiseerd door de gerenommeerde Farmani Group.