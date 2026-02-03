De eerste Nike Player Edition-schoen van Alexia Putellas: een koninklijk ontwerp

Nike Football presenteert een schoen ontworpen voor ‘La Reina’: de eerste Player Edition van Alexia Putellas van het Phantom 6-model.

Alexia, liefkozend ‘La Reina’ genoemd, leidt het spel met uitzonderlijk inzicht, controle en veelzijdigheid. Dit stelt haar in staat om vanaf elke positie op het veld te domineren. Haar eerste Player Edition is gebaseerd op deze essentie. Het ontwerp vertaalt de kenmerkende precisie van de Phantom 6 naar een exclusieve uitvoering. Centraal staat haar langdurige band met het nummer elf, en voor het eerst bevat de schoen haar persoonlijke Nike-logo.

“Toen ik Barça begon te volgen, herinner ik me dat nummer elf Rivaldo was, een linkspoot”, legt Alexia uit, zelf ook een linksvoetige aanvalster. “Ik werd verliefd op dat nummer. Iedereen wil nummer tien, maar elf is speciaal. Als iemand het getal elf ziet, wil ik dat ze aan Alexia denken.”

De Player Edition versterkt deze associatie met het concept ‘More Than 11’ (Meer dan elf). Dit concept is door de hele schoen verwerkt, met het getal elf dat elf keer terugkomt: van de uiteinden van de veters en de binnenzool tot de zool en het bovenwerk.

Haar Nike-logo is eveneens opgebouwd uit twee keer het getal elf. In combinatie met een elegante ‘A’ vormen ze een kroon die verwijst naar haar rugnummer, de initiaal van haar naam en haar bijnaam.

“Tijdens mijn jeugd in Spanje zag ik alleen mannen voetballen”, herinnert Alexia zich. “Ik heb er nooit van gedroomd om in Camp Nou te spelen of mijn eigen Nike-schoen te hebben. Het is ongelooflijk, maar ik geniet van het proces.”

Credits: Nike

De schoen heeft een kleurenpalet dat net zo krachtig is als haar spel. Stralende roodtinten weerspiegelen kracht, beweging en creativiteit. Zwarte tinten staan voor zelfvertrouwen, controle en instinct. Subtiele, lichte metallic details zorgen voor een premium afwerking. Glanzende elementen voegen een onderscheidend accent toe onder stadionverlichting, terwijl gelaagde graphics diepte en complexiteit aan het ontwerp geven. Vergelijkbare motieven zijn terug te vinden op een trainingspak voor volwassenen en op een shirt en korte broek voor kinderen.

Deze ontwerpdetails vieren het verhaal van Alexia. Ze markeren een mijlpaal in het centraal stellen van vrouwen binnen het productverhaal en versterken Nike’s toewijding aan representatie en innovatie.

Bovendien komt Alexia’s ontwerpvisie tot uiting in een schoen die is uitgerust met de meest geavanceerde prestatie-innovaties van Nike Football, ontwikkeld voor een aanvallende speelstijl die draait om maximale precisie.

Credits: Nike

De Phantom 6 is ontwikkeld op basis van input van Alexia en andere topvoetbalsters. De schoen beschikt over een Tuned Gripknit-bovenwerk voor optimale precisie onder alle omstandigheden. Een Cyclone 360-plaat zorgt voor veilige richtingsveranderingen en rotatietractie. De geoptimaliseerde neus biedt meer comfort en een nauwkeuriger balgevoel.

De Player Edition van Alexia is vanaf 2 februari verkrijgbaar in de modellen Phantom 6 Elite FG Low-Top en Jr. Phantom 6 Academy MG via nike.com en bij geselecteerde retailers.

Werken bij Nike? Klik hier voor alle openstaande vacatures