De kans van duurzame mode in de retail

De klant wil, de medewerker ook. Graag zelfs. Wat eraan schort, is aanmoediging.

Uit een recent onderzoek van het Next Fashion Retail (NFR) project blijkt dat klanten wel degelijk geïnteresseerd zijn in duurzame mode. Daarom is het belangrijk dat retailers hun werknemers aanmoedigen hierover te praten met hun klant.

Meer dan 80% van de klanten heeft interesse in het kopen van duurzame mode. Als het uiterlijk, de kwaliteit en het comfort van duurzame mode vergelijkbaar zijn aan die van niet-duurzame mode, vinden zij duurzaamheid zelfs belangrijker dan de prijs. Juist het fysieke bezoek aan een winkel maakt het mogelijk om het gesprek aan te gaan. Duurzame mode biedt dus een uitgelezen kans voor mkb multi-brand retailers de toegevoegde waarde van fysieke winkels te tonen.

Over duurzaamheid wordt niet gepraat. Niet door klanten, niet door medewerkers en ook niet door ondernemers met hun medewerkers. Zet dus die eerste stap: praat erover! Elise van der Laan, onderzoeker Next Fashion Retail

Verkopers ervaren bij het contact met hun klanten momenteel twee grote barrières. Ten eerste zijn ze meestal niet op de hoogte van de duurzame doelstellingen van de retailer en hun rol in het bereiken daarvan. Ten tweede hebben zij vaak beperkende overtuigingen, met name dat het praten over duurzaamheid de verkoop belemmert.

In het kader van het NFR-onderzoek is een speciale toolkit ontworpen, bedoeld om het verkoopgesprek over duurzaamheid op gang te brengen en de drempel te verlagen. De toolkit bevat hangers met prikkelende uitspraken over duurzaamheid en QR-codes. Hiermee kunnen medewerkers een gesprek beginnen met hun klant. Hoe ze dit het beste kunnen doen wordt ook nog eens uitgelegd in de bijbehorende trainingsgids. Daarnaast krijgen klanten giveaways die ze uitnodigen om de QR-codes te scannen voor informatie over duurzaam behoud van hun kleding.

Voor het activeren van werknemers is echter meer nodig dan alleen het introduceren van de toolkit. Duurzaamheid vereist een cultuurverandering binnen het bedrijf. Dit begint bij de ondernemer die zijn medewerker moet informeren en motiveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. De ontwikkelde trainingsgids met spelvormen kan hierbij helpen. Alle mogelijkheden om de goede intenties om te zetten in daadkracht!

Wil je meer lezen over de onderzoeksresultaten? Klik dan hier voor het whitepaper! Heb je interesse in de tools en de trainingsgids?

De digitale versie van de tools en de trainingsgids zijn vanaf 17 mei gratis beschikbaar via http://www.nextfashionretail.nl/duurzaamheid-tools/duurzaamheid-tools

Wil je graag aan de slag met de fysieke tools? Schrijf je dan in via Detex Opleidingen.

Over het onderzoek

Next Fashion Retail is een door SIA gefinancierd onderzoeksproject van De Haagse Hogeschool, TMO Fashion Business School, Cube Retail en branchepartners Modint, INretail en EK (voorheen Euretco). Aanleiding was de vraag van mkb multi-brand moderetailers: hoe kunnen wij ons assortiment duurzame mode beter verkopen?

Onderzoekers: Elise van der Laan, De Haagse Hogeschool en Kim Poldner, De Haagse Hogeschool

Bedrijven die zijn aangesloten bij het consortium: Van Tilburg Mode, Modehuis Blok, Wagenaar Mode, Rinsma Modeplein, Berden Mode, Mode Castelijn, BrandMission, Hype Heroes, Kokotoko.