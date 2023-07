De kleurrijke toekomst van de sneaker trend bij DWRS label

Als je denkt dat de sneaker trend voorbij is, dan vergis je je. Het Nederlandse merk DWRS label laat zien dat deze trend nog steeds levendig is en hoe! Waar eerst de grove sneaker hoogtij vierde, maakt nu de basket style sneaker zijn opmars. Maar één ding blijft zeker, bij DWRS label gaat het om kleur!

Credits: DWRS label, eigendom van het merk

DWRS label werd in 2015 opgericht en heeft sindsdien bewezen seizoen na seizoen te kunnen verrassen met hun nieuwe collecties. En voor het voorjaar/zomerseizoen 2024 zet DWRS label de trend voort door volop in te zetten op kleur! Van subtiele pasteltinten tot felle neonkleuren, alles komt aan bod. Neon wordt zelfs een uitgelicht thema.

Het assortiment van DWRS label is breed en gevarieerd. Van sneakers tot laarsjes, slippers en loafers, er is voor ieder wat wils. Of je nu een dagje op kantoor zit, een avondje uit gaat met vriendinnen of geniet van een leuke dag met je gezin, de juiste schoenkeuze is altijd te vinden bij DWRS label.

De unieke schoenen van DWRS label zijn inmiddels op veel plaatsen te vinden. In Nederland worden ze verkocht in meer dan 300 winkels. Maar de groei van DWRS label stopt niet bij de grens. Ook in Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië zijn de kleurrijke schoenen van DWRS label inmiddels te koop.

Kortom, het mag duidelijk zijn dat de sneaker trend nog lang niet voorbij is. Met de levendige kleuren en gevarieerde modellen van DWRS label, kun je er zeker van zijn dat je voeten niet alleen comfortabel, maar ook modieus gekleed gaan. Dus als je op zoek bent naar die perfecte sneaker voor het komende seizoen, neem dan zeker een kijkje bij de nieuwe collectie van DWRS label.

