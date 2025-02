De Lacoste L003 Neo Shot, de sneaker die sport, stijl en zelfexpressie samenbrengt

Lacoste introduceert de L003 Neo Shot, een sneaker die de grenzen van mode, sport en cultuur doet vervagen. In samenwerking met choreograaf Nicolas Huchard en danseres XiaoYi Liu viert het merk een fusie van creativiteit, energie en zelfexpressie – de essentie van beweging in zijn puurste vorm.

Van catwalk naar straatbeeld

De L003 Neo Shot is geen gewone sneaker. Wat begon als een concept op de catwalk, groeide uit tot een designstatement dat mode, sport en cultuur naadloos samenbrengt. Het resultaat? Een gedurfde, zelfverzekerde sneaker met strakke lijnen, dynamische colorblocks en een futuristisch silhouet.

Een visueel meesterwerk

De campagne rond de L003 Neo Shot is meer dan een lancering – het is een artistiek statement. Nicolas Huchard, choreograaf voor onder meer Lady Gaga en Madonna, brengt samen met XiaoYi Liu de sneaker tot leven in een meeslepende dansperformance. De beelden spelen met licht en schaduw, energie en controle – een reflectie van de sneaker zelf.

Credits: Lacoste

Centraal in de campagne staat een roterend podium, gemaakt van klei afkomstig van een tennisbaan. Een subtiele knipoog naar de oorsprong van het merk en een eerbetoon aan de sportieve erfenis van Lacoste.

"Dans is vrijheid en zelfexpressie, en de L003 Neo Shot belichaamt dat perfect," zegt Nicolas Huchard. "De sneaker combineert kracht en verfijning, techniek en elegantie. Hij past zich aan jouw ritme aan, zonder zijn karakter te verliezen."

Design dat beweegt

De L003 Neo Shot is een toonbeeld van zelfvertrouwen en innovatie. Lacoste herdefinieert de grenzen tussen haute couture en sport en vertaalt dat naar een sneaker die meer is dan schoeisel – het is een attitude. Met een lichtgewicht mesh bovenwerk biedt de sneaker ademend comfort, terwijl de nubuck- en glanzende PU-inzetstukken zorgen voor een gelaagd en dynamisch design. De EVA-tussenzool en rubberen buitenzool garanderen extra grip en stabiliteit, perfect afgestemd op beweging en stijl.

Het TPU-krokodil-logo fungeert als subtiele signatuur, terwijl de achterste vetersluiting met decoratief lusje een knipoog is naar de iconische L003-franchise. De sneaker is verkrijgbaar in acht uitgesproken kleuren, van vurig groen en ombré zwart tot verfijnde pasteltinten zoals aardbeiroze en zachtgrijs. Een gedurfde en eigentijdse keuze voor wie zich vrij wil bewegen, zowel in stijl als in expressie.

Credits: Lacoste

Lacoste LightClub

Om de lancering van de L003 Neo Shot kracht bij te zetten, organiseert Lacoste op 28 februari en 1 maart een tweedaags event in Parijs. Geen klassieke presentatie, maar een onderdompeling in creativiteit, beweging en cultuur. Het publiek wordt uitgenodigd om de transformerende kracht van licht te ontdekken, een thema dat diep verweven zit in de identiteit van de sneaker.

Lacoste LightClub, zoals het evenement werd gedoopt, vindt plaats in het prestigieuze kunstcentrum Lafayette Anticipations, in het hart van Le Marais. Bezoekers worden meegenomen in een meeslepende tentoonstelling waar interactieve kunstwerken en lichtinstallaties de overgang van schaduw naar licht tastbaar maken. Een visuele vertaling van de vrijheid en zelfexpressie die de L003 Neo Shot uitdraagt.

Exclusief voor dit event lanceert Lacoste een special edition van de sneaker. Daarnaast biedt het programma ruimte voor sneaker-personalisatie, creatieve workshops, artistieke performances en een boekwinkel. Onder de deelnemende kunstenaars en bijdragers bevinden zich Clara Daguin, Canyaon, Jules Gorget, Olivier Ratsi en Tundra. Een ontmoeting tussen design, beweging en licht, waar mode, sport en kunst elkaar naadloos vinden.