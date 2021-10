De najaarscampagne FW21/22: Robuust & stevig maar ook geraffineerd & stijlvol

BLACKSTONE FOOTWEAR

Tijdens het ontwerpen van onze collecties denken we na over welke materialen we gebruiken voor een langdurige en hoogwaardige kwaliteit. Onze ontwerpen staan bekend om hun robuuste, stevige en solide uitstraling.

Met deze nieuwe winter collectie willen we ook een vrouwelijke kant laten zien. Geraffineerd, slank en stijlvol, maar nog steeds met ons DNA.

Om dit beeld compleet te maken hebben we voor de campagne een prachtige, classy, sophisticated locatie gekozen, het Conservatorium Hotel in Amsterdam. De sfeer van dit hotel is helemaal in lijn met het gevoel dat we met deze collectie wilden creëren.