De nieuwe taal van denim: Uniqlo onthult zijn meest veelzijdige jeans tot nu toe voor SS26

Mode
Beeld: Uniqlo
PRESS RELEASE
Door Press Club

Automatische vertaling

Lees het origineel en of de es fr it
De nieuwe collectie omvat de JWA Straight Jeans Selvedge in authentiek selvedge denim. Daarnaast zorgen de JWA Straight Jeans en JWA Baggy Jeans voor een moderne, modieuze uitstraling. De Baggy Curve Jeans bieden een sculpturaal silhouet, terwijl de EZY Extra Stretch Jeans zijn ontworpen voor superieur comfort en bewegingsvrijheid.

Baggy Curve Jeans

Zacht gebogen silhouet met een hoge taille en volume aan de zijkanten. Veelzijdig ontwerp dat elk lichaamstype flatteert. Katoenmix stof is zacht en comfortabel. Klassieke uitstraling. Een onmisbaar item voor elk seizoen.

Beeld: Uniqlo

EZY Extra Stretch Jeans

Strakke, slim fit jeans. Klassiek oppervlak met denimlook. Met een voering van pile die net zo comfortabel aanvoelt als een joggingbroek. Elastische taille met trekkoord voor comfort.

Beeld: Uniqlo

JWA Baggy Jeans

Baggy silhouet met een aangesloten taille, een lichte flare vanaf de heupen en een zacht toelopende zoom. Authentiek denim van honderd procent katoen. JW ANDERSON logo-borduursel op de achterzak.

Beeld: Uniqlo

JWA Straight Jeans Selvedge

Rechte pasvorm van de taille tot de zoom. Selvedge denim van honderd procent katoen. JW ANDERSON logo op de knopen aan de voorkant.

JWA Straight Jeans

Klassieke rechte pasvorm met een middelhoge taille. Denim van honderd procent katoen met een authentieke uitstraling. JWA-logo op de achterzak.

Denim
Fast Retailing
SS26
Uniqlo