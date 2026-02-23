De nieuwe taal van denim: Uniqlo onthult zijn meest veelzijdige jeans tot nu toe voor SS26
De nieuwe collectie omvat de JWA Straight Jeans Selvedge in authentiek selvedge denim. Daarnaast zorgen de JWA Straight Jeans en JWA Baggy Jeans voor een moderne, modieuze uitstraling. De Baggy Curve Jeans bieden een sculpturaal silhouet, terwijl de EZY Extra Stretch Jeans zijn ontworpen voor superieur comfort en bewegingsvrijheid.
Baggy Curve Jeans
Zacht gebogen silhouet met een hoge taille en volume aan de zijkanten. Veelzijdig ontwerp dat elk lichaamstype flatteert. Katoenmix stof is zacht en comfortabel. Klassieke uitstraling. Een onmisbaar item voor elk seizoen.
EZY Extra Stretch Jeans
Strakke, slim fit jeans. Klassiek oppervlak met denimlook. Met een voering van pile die net zo comfortabel aanvoelt als een joggingbroek. Elastische taille met trekkoord voor comfort.
JWA Baggy Jeans
Baggy silhouet met een aangesloten taille, een lichte flare vanaf de heupen en een zacht toelopende zoom. Authentiek denim van honderd procent katoen. JW ANDERSON logo-borduursel op de achterzak.
JWA Straight Jeans Selvedge
Rechte pasvorm van de taille tot de zoom. Selvedge denim van honderd procent katoen. JW ANDERSON logo op de knopen aan de voorkant.
JWA Straight Jeans
Klassieke rechte pasvorm met een middelhoge taille. Denim van honderd procent katoen met een authentieke uitstraling. JWA-logo op de achterzak.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.