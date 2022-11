De nieuwste UNIQLO x MARNI FW22 collectie

Winterse kleuren verweven met een combinatie van eenvoud en creativiteit

UNIQLO en MARNI tweede collectie lanceert donderdag 1 december

Amsterdam - Internationale kledingretailer UNIQLO kondigt vandaag de lancering aan van de tweede UNIQLO en MARNI collectie. UNIQLO LifeWear wordt gekenmerkt door vakmanschap, technologie en eenvoud, terwijl MARNI, dankzij de unieke benadering van stof en kleur, collectie na collectie artistieke en vooruitstrevende ontwerpen heeft gepresenteerd. De nieuwste collectie, ontstaan uit de samensmelting van deze twee ontwerp filosofieën, brengt behaaglijke warmte op winterdagen en stimuleert de dagelijkse styling met kleur en speelsheid.

Yukihiro Katsuta, Fast Retailing Group Senior Executive Officer en Head of R&D voor UNIQLO, merkte op: “Vorig seizoen was er een overweldigende respons op de eerste UNIQLO en MARNI collectie, en veel klanten werden gespot in de artikelen uit de collectie in hun dagelijks leven. Het voelde alsof de collectie aansloot bij de behoefte van mensen die op zoek waren naar mode waarmee ze de beklemmende sfeer van de afgelopen jaren van zich af konden schudden. Het thema van deze tweede collectie was de vreugde van het ingepakt zijn. Dit kwam tot uiting in het UNIQLO product dat synoniem staat voor winter, HEATTECH; breisels, waar vooral vraag naar is te midden van feedback van klanten; en accessoires. Ik hoop dat klanten zullen genieten van de hoge kwaliteit en creativiteit van de nieuwste UNIQLO en MARNI collectie en het kunstenaarschap dat het brengt naar kleding voor dagelijks gebruik.”

Francesco Risso, Creative Director bij MARNI, zei: “In navolging van 22SS, ben ik verheugd om deze wintercollectie aan te kondigen. Door ons creatieve proces waren we in staat om het pragmatisme van UNIQLO’s ontwerpfilosofie trouw te behouden en de esthetiek van MARNI om te zetten in onberispelijk ontworpen LifeWear. Met deze collectie wilde ik de esthetische perceptie van de jaren 60 onderzoeken, flirtend met cliches. Patronen blijven ieders idee van MARNI informeren - omdat ze de kern vormen van ons vocabulaire en onze grafische taal identificeren. Maar deze keer hebben we die psychedelische patronen omgezet op kledingstukken die het lichaam onbeschaamd definiëren, waardoor een raadselachtig samenspel van prints en anatomie ontstaat dat het silhouet definieert.”

Grafisch, kleur, en vorm geboren uit synergie

De creativiteit van MARNI komt tot uiting in de laagjes die grafische prints, levendige kleuren en organische driedimensionale vormen met elkaar verweven. UNIQLO’s winter must-have HEATTECH producten zijn geinterpreteerd met psychedelische prints uit de jaren 60 en ontwerpen met kleurblokken. Bovenkleding van dons met volumineuze cocon silhouetten kan worden gelaagd over breisels in neongroen, oranje en saffraan geel. Stretchy HEATTECH en shell-achtige bovenkleding van dons die het lichaam omhult, houdt de drager warm op winterse dagen.

Een collectie bestaande uit mix and match items

Een gevarieerde line-up van eclectische producten biedt onbeperkte mogelijkheden voor alledaagse styling. Vesten, truien en balaclavas - een must voor deze winter - met hetzelfde breisel zorgen voor warmte van top tot teen. Naast wanten en mutsen in bijpassend breisel, bevat de collectie ook handschoenen en stola’s in kasjmier en gemêleerd breisel. De rijke selectie van artikelen in verschillende kleuren en patronen maakt het vinden van de perfecte cadeaus voor de feestdagen een stuk eenvoudiger.

Kaleidoscopische Furoshiki sjaals

De collectie bevat tevens 100% zijden furoshiki sjaals met handgeschilderde patronen die een lust voor het oog zijn. Naast het feit dat zijde glad en zacht aanvoelt, resulteert de karakteristieke glans en gladheid van zijde in prachtige drapering. Als accessoire voegt het een vleugje kleur toe wanneer het om de nek wordt gedragen of om een kapsel te accentueren. Wikkelen met furoshiki, een traditionele Japanse inpakdoek, is al sinds mensenheugenis een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur en heeft geleid tot talloze inpaktechnieken. De techniek van het ‘inpakken van watermeloenen’ die is ontwikkeld voor het dragen van ronde voorwerpen, is een perfecte minitas om kleine voorwerpen zoals portemonnees en mobiele telefoons in te vervoeren, terwijl de techniek van het ‘inpakken van bloemblaadjes’, waarbij een knoop wordt gemaakt die op een bloem lijkt, perfect is voor het inpakken van cadeaus voor een speciaal iemand. Het gebruik van furoshiki sjaals wordt alleen beperkt door de eigen verbeeldingskracht.

Collectie en prijzen

DAMES 16 items en 10 accessoires.

UNIQLO en MARNI Website

https://www.uniqlo.com/marni

Over MARNI en Francesco Risso

Innovatief en veelzijdig, MARNI viert individualiteit door een speelse geest en subversieve taal. MARNI is een gemoedstoestand, met een geschiedenis van vriendelijke, humanistische waarden gecombineerd met een experimentele benadering van materialen en kleuren, en een unieke flair voor het mixen van prints en vormen. Een avant-garde geest die een constante dialoog voert met de wereld van de kunst. Francesco Risso, in 2016 aangesteld als creatief directeur van MARNI, leidt het merk een nieuw tijdperk in, combineert de essentie van MARNI met excentriciteit en intellectualisme, en verandert het label in een speeltuin voor creativiteit.