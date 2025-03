De perfecte match: ASICS en A.P.C. lanceren samen nieuwe tenniscollectie

ASICS bundelt de krachten met het Franse modelabel A.P.C voor een nieuwe tenniscollectie, waarbij tijdloos design, hoogwaardige materialen en functionele ontwerpen centraal staan. De nieuwe lijn wordt gelanceerd in aanloop naar de Europese tennistoernooien en bevat items die zowel op als buiten de baan gedragen kunnen worden. Voor ASICS is de nieuwe collectie een mijlpaal, omdat het in tennis de eerste samenwerking is waarbij een complete look, van top tot teen, wordt aangeboden.

Geïnspireerd door hun gedeelde focus op kwaliteit en vakmanschap, hebben ASICS en A.P.C. een unisex look and feel collectie gecreëerd in een helder blauw en wit kleurenpalet - trouw aan A.P.C.'s kenmerkende monochrome esthetiek. De ontwerpen hebben een minimalistische maar opvallende benadering, met een preppy stijl uit de jaren 70 en klassieke silhouetten van A.P.C.

De 20-delige collectie voor op de baan combineert ASICS' toonaangevende prestatie-technologie met A.P.C.'s verfijnde stijl. Opvallende kledingstukken in de collectie voor dames zijn onder andere de CREW DRESS, CREW SLEEVELESS TOP, 2-N-1™ SHORT, LONGLINE BRA en 7IN SPRINTER SHORT. Voor mannen zijn de belangrijkste producten de CREW SS TOP, CREW SLEEVELESS TOP en 5IN SHORT. Om de look compleet te maken wordt de collectie voor op het veld aangevuld met speciale GEL-RESOLUTION™ X x A.P.C. en SOLUTION SPEED™ FF 3 x A.P.C. schoenen. Accessoires in de collectie zijn onder meer de TENNIS CAP, TENNIS WRISTBAND en COURT + TENNIS CREW SOCKS.

De collectie voor op de baan is gebaseerd op het Japanse erfgoed van ASICS en bevat drie belangrijke ontwerpelementen. Bepaalde stukken, zoals de CREW DRESS, CREW SLEEVELESS TOP, 2-N-1™ SHORT en 5IN SHORT weerspiegelen KASANE, de Japanse kunst van het layeren, door middel van een subtiel wikkel detail. Het “Enso”-motief - een cirkelvormig symbool van eenheid - komt overal terug, terwijl het ASICS-logo geïnspireerd is op de traditionele Japanse tie-dye techniek SHIBORI.

Credits: ASICS x A.P.C

Buiten de baan biedt de 30-delige off-court collectie, ontworpen onder leiding van A.P.C.'s Creative Director Judith Touitou, een comfortabele stijl voor dagelijks gebruik. Deze collectie wordt verder uitgebreid met de exclusieve GEL-KAYANO™ 14 x A.P.C. sneakers, samen met opvallende accessoires zoals de Tote Raquette. De tas, gemaakt van Japans organisch denim, heeft een strak voorvak waarin een tennisracket perfect past.

ASICS-atleten zoals Alex de Minaur, Borna Coric, Lorenzo Musetti, Belinda Bencic, Harriet Dart en Jasmine Paolini zullen beide collecties dragen tijdens de aankomende Europese tennistoernooien.

Camille Eberhard, Director Apparel bij ASICS zei: “We zijn verheugd om onze allereerste head-to-toe tennis samenwerking te lanceren, A.P.C. was de perfecte match voor deze lancering. Onze teams hebben nauw samengewerkt om deze visie tot leven te brengen, waarbij stijl en prestaties in balans zijn om vertrouwen te wekken op de baan. Voor de on-court collectie was ons doel om kleding te ontwerpen die spelers helpt zich op hun best te voelen, klaar om de sterke opwaartse kracht van beweging op de geest te ervaren. Onze toonaangevende prestatie-technologie gaat moeiteloos samen met een tijdloze esthetiek. De off-court collectie, ontworpen door A.P.C., brengt deze filosofie naar een actieve levensstijl in het dagelijks leven.”

Judith Touitou, Creative Director bij A.P.C. zei: “We hebben geprobeerd om de silhouetten zo puur mogelijk te creëren, gericht op de schoonheid van het sportieve gebaar dat ASICS-atleten maken op hun weg naar succes. Dit hebben we doorvertaald naar de collectie voor buiten de baan.”

De ASICS x A.P.C. tenniscollectie is vanaf 5 april 2025 online te koop bij asics.com, apcstore.com en geselecteerde ASICS en A.P.C. winkels wereldwijd.