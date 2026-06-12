Dé schoenentrends volgens Floris van Bommel: de zool wordt dunner, de kleur feller en zebra krijgt een winterjas

Een bijl, een dunne zool, een zebra met wintervacht en een laars met attitude. Klinkt als de start van een moderaadsel, maar het is gewoon Floris van Bommel FW26. De nieuwe herfst-wintercollectie pikt op wat nu overal trendy is — aardetinten, low-profile sneakers, tactiele materialen, animal prints — en geeft er een eigen draai aan. Met vakmanschap, comfort en een knipoog, natuurlijk. Van De Bijler tot Bybi, van zacht suède tot Luminous Blue: FW26 zet een eigenzinnige stap vooruit.

The Axe Factor: De Bijler

De Bijler is de stoere opener van de mannencollectie. Een lumber boot met American heritage in de zool en Rocky Mountain-vibes in het silhouet, maar gefilterd door de Floris van Bommel-blik: stevig, comfortabel en net verfijnd genoeg om ook ver van het bos aantrekkelijk te blijven. Dit is zo’n schoen die een eenvoudige jeans en winterjas meteen meer présence geeft, die een weekendlook net wat steviger maakt en die je als vrouw bijna zelf zou willen lenen. Outdoor geïnspireerd, maar duidelijk gemaakt voor de stad. De naam doet de rest: De Bijler klinkt even rechttoe rechtaan als de schoen eruitziet. ​

Credits: Floris van Bommel

Comeback van de dunne zool

Na jaren van chunky sneakers en dikke zolen zakt de sneaker opnieuw dichter naar de grond. De dunne zool is terug, slanker en minder luid, met een duidelijke knipoog naar de nineties en vroege jaren 2000.

Bij de mannen krijgt die trend vorm in De Vlakker: een low-profile retro trainer met een vlakker silhouet en een zool die bewust minder volume opzoekt. Bij de vrouwen doet het model Illvi iets gelijkaardigs, maar met een zachtere, vrouwelijkere vertaling: suède, textuur, tonale combinaties en subtiele glans. Minder dad sneaker, meer cool girl on the move.

Credits: Floris van Bommel

Blauw met een wilde kant

Wie Floris van Bommel kent, weet dat een rustig kleurenpalet toch ook doorbroken moet worden. De speelse tegenhanger van het aardse palet komt in de vorm van Luminous Blue, zebra-effecten, lak en metallic details.

De blikvanger is Luminous Blue, een heldere blauwtint die in de premium selectie meteen alle aandacht opeist. Denk pumps, enkellaarsjes en sneakers die een winterlook in één keer scherper maken.

Credits: Floris van Bommel

Ook zebra is duidelijk weer op stap. Diane Kruger bewees het onlangs nog in New York met puntige zebraschoenen onder een nonchalante zwarte look. Bij Floris van Bommel krijgt de trend een winterse twist: grafisch aan de buitenkant, zacht gevoerd aan de binnenkant. Animal print, maar met een winterlaagje. Wild, maar niet onhandelbaar.

Credits: Floris van Bommel

These Boots Are Made for Bybi

Bybi is de laars die niet veel uitleg nodig heeft. De slanke architecturale hak, speelse bandjes en strakke lijn maken meteen duidelijk: Bybi laat zich niet naar de achtergrond duwen. Floris van Bommel brengt het model als lage bootie en als hoge laars, allebei met een flexibele zool en net genoeg attitude om een eenvoudige look meteen meer richting te geven.

Van De Bijler tot Bybi, van dunnere zolen tot Luminous Blue: FW26 laat zien hoe Floris van Bommel trends niet zomaar volgt, maar ze met vakmanschap, comfort en een goed geplaatste knipoog helemaal naar zich toe trekt.