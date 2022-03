De zomer in je bol met Ipanema

In de SS22 collectie vind je jouw favoriet voor in je zomergarderobe. Wanneer je fantaseert over een warme zomerdag, dan is de kans groot dat je daar een paar slippers, sandalen of slides bij denkt. De zon is voor velen het equivalent van sandalen. Met de SS22 collectie voor dames, heren en kinderen van Ipanema krijg je vroegtijdig de zomer in je bol.

Of je nu van een minimalistisch design houdt of juist weg bent van prints; het Braziliaanse merk Ipanema heeft voor elk wat wils deze zomer. Daarnaast zijn de sandalen je metgezel voor ieder moment van de dag. Of je nu romantisch uiteten gaat in een idyllisch kustplaatsje of een dag rondom huis spendeert: de slippers, sandalen en slides zijn altijd even comfortabel, stijlvol én duurzaam. Alle producten zijn De slippers en sandalen zijn vrij van giftige stoffen én vegan. Ook in het productieproces speelt het milieu een belangrijke rol: de kunststof die wordt gebruikt is 100% recyclebaar. Daarnaast bevat één paar Ipanema minimaal 30% gerecycled materiaal.

Dames

Ipanema combineert voor de lente-zomer 2022 collectie verschillende stijlen met de duurzame kwaliteit die we van het label gewend zijn. Het resultaat? 31 modellen in nóg meer kleuren en prints, gemaakt van soepel materiaal dat de voet ondersteunt. Ga jij voor de stijlvolle Ipanema Ella en een van de Class-modellen of de tijdloze Anatomic Brasilidade en Ipanema Anatomic Lolita?

Ipanema, dames collectie SS22, eigendom van het merk.

De Ipanema-modellen voor dames zijn beschikbaar in maten 35 tot en met 42. Prijzen liggen tussen de €18,99 en de €49,99.

Heren

Deze zomer kent de herencollectie ook weer frisse designs. Ga je voor de Classic Brasil Men of het Summer model in surf thema? De Ipanema Posto 10 is een minimalistische slipper en daarmee de perfecte slip on voor alle zomerse dagen.

Ipanema, collectie SS22, eigendom van het merk.

De Ipanema-modellen voor heren zijn beschikbaar in maten 35 tot en met 48. Prijzen liggen tussen de €19,99 en de €27,99.

Van camouflage- tot dieren prints: met Ipanema voelen kinderen zich een échte ranger

Met een schepnet op zoek naar kikkervisjes of op jacht naar superlange wormen. Waar volwassenen gedurende hun leven een deel van de fantasie verliezen, gaan kinderen in de meest letterlijke vorm op ontdekking. Het Braziliaanse merk Ipanema duikt in die belevingswereld en komt met een kindercollectie slippers en sandalen vol jungle- en dierenprints.

Met Freek Vonk of Boswachter Tim als groot voorbeeld, en geïnspireerd door de verscheidenheid aan wilde dieren en planten die in filmpjes en boeken voorbijkomen, trekken kinderen de wijde wereld in op zoek naar alles wat leeft. Met de slippers en sandalen van Ipanema kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten. De camouflage prints in groene, blauwe en bruine kleuren zorgen ervoor dat ze zich een échte ranger voelen. Door de dierenprint exemplaren in verschillende uitvoeringen voelen zowel jongens als meiden zich onderdeel van al het avontuur dat hun woonwijk te bieden heeft.

Ipanema, dames collectie SS22, eigendom van het merk.

Alleen het allerbeste voor kinderen

Als ranger ga je niet alleen op zoek naar dieren en bijzondere planten. Het is natuurlijk ook belangrijk om goed om te gaan met de natuur. Gelukkig zit dat bij Ipanema wel goed!

Natuurlijk is de kwaliteit ook erg belangrijk. De materialen zijn soepel en zorgen voor een comfortabel gevoel. Wel zo fijn tijdens een ontdekkingstocht of dieren-red-missie! En mochten de Freek Vonk’s in de dop binnengeroepen worden, dan zijn de modellen naast avontuurlijk ook nog eens zeer geschikt voor een visite bezoek of om te dragen tijdens een warme schooldag.

Deze zomer kunnen moeders met hun dochters twinnen. Zo kent ook de baby- en meisjes collectie sandalen met bandjes over de wreef, sandalen met een chain of juist de meer ingetogen variant de Ipanema Anatomic. Voor de allerkleinste zijn er de comfortabele Ipanema Class Wish Baby, My First Ipanema Baby, de Ipanema Dreams Baby en de Anatomic Soft Baby. Deze sandalen kennen respectievelijk een design met bandjes, een kleurrijk gehaakt design met hartje of een kers, strikjes en een button en een effen design.

Ipanema, collectie SS22, eigendom van het merk.

De Ipanema-modellen voor kinderen zijn beschikbaar in maten 19/20 tot en met 35/36. Prijzen liggen tussen de €17,99 en de €34,99.

Het moge duidelijk zijn: It's going to be a flip flop kind of summer voor iedereen! Laat die zomer in je bol maar komen.

Selectie slippers in de roze tint met paarse ondertoon

De kleur orchid pink werkte afgelopen periode aan een stille opmars en komt tijdens de lente-zomer van 2022 tot volle bloei. Het Braziliaanse slippermerk Ipanema heeft die trend feilloos aangevoeld en komt met een fijne selectie slippers in de roze tint met paarse ondertoon.

Heb jij je ook wel eens afgevraagd hoe het komt dat een bepaalde kleur ineens overal te zien is? Een lesje trend forecasting leert ons dat een modekleur eerst opduikt bij luxemerken. Zo verwerkte Roberto Cavalli de kleur tijdens zijn FW19 show in zwierige rokken en jurken. Merken als Chanel, Max Mara, Oscar de la Renta en Dries van Noten volgden en dat bleef het trendbureau WGSN en kleurensysteem Coloro niet onopgemerkt. Het resultaat? Een nieuwe it-kleur die in de startblokken staat om jouw garderobe te bestormen.

Een Orchid Pink voetje halen

Reserveer maar alvast een plek in je kledingkast, want de Ipanema-slippers in de kleur orchid pink gaan straks hand in hand met je zomer garderobe. De kleur speelt het zomerseizoen de hoofdrol in de iconische effen exemplaren van Ipanema, maar is ook in letterlijke zin vertaald: zo zien we de tint terug in slippers met bloemenprint. Kortom: met de Ipanema-items die vrolijkheid en optimisme uitstralen haal je de ultieme moodbuster in huis.