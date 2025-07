Deblon: "everywhere, anywhere, anytime" - Modefabriek Spring Summer 26

Deblon kijkt met trots terug op haar nationale en internationale groei. Tijdens de afgelopen editie van de Modefabriek was er sprake van een opvallend hoge opkomst. Deze belangstelling droeg bij aan de verdere versterking van Deblons marktpositie en onderstreepte de internationale ambities van het merk.

De collectie van Deblon wordt zowel nationaal als internationaal positief ontvangen. Dit blijkt uit sterke doorverkoopcijfers en een steeds groeiende klantenkring. Opvallend is ook de snelle acceptatie van het merk op de Duitse markt.

Voor de huidige editie wordt een collectie gepresenteerd die nog sterker op mode is gericht, zonder daarbij de sportieve oorsprong — "Born in Brazil, raised in Amsterdam" — uit het oog te verliezen. Het All Day Wear-concept heeft zich inmiddels stevig verankerd bij de doelgroep, die bekendstaat om haar hoge loyaliteit.

Credits: Deblon

De nieuwe collectie sluit hier naadloos op aan, met een uitbreiding van het aanbod in onder meer comfortabele knitwear, tapered pants, jasjes, capes en meer. Deblon blijft inzetten op kleding die geschikt is voor de hele dag en iedere gelegenheid, met als doel te blijven inspireren en verder te groeien.

"Wear Deblon Everywhere, Anywhere, Anytime"

Deblon is aanwezig in hal MUZA, stand 538