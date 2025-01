Deblon FW25: 'Fashion that Turns Heads'

Born in Rio, raised in Amsterdam

Deblon heeft zijn plek verworven in het mode-landschap met een unieke niche die stijl en comfort combineert. Klanten die op zoek zijn naar onderscheidende items in combinatie met uitmuntende kwaliteit, weten de weg naar de verkooppunten en de website inmiddels goed te vinden. Deblon vindt zijn oorsprong in Brazilië, waar vrouwelijke vormen gezien mogen worden. De designs zijn aangepast naar Nederlandse maatstaven en het klimaat. Een groot deel van de collectie wordt nog steeds in Brazilië geproduceerd.

Unlock Your Best Self

Uit data blijkt dat het grootste deel van de aankopen afkomstig is van trouwe, terugkerende klanten. ‘Once a Deblon, always a Deblon’! De kwaliteit van de items wordt alom gewaardeerd. Deblon is trots op zijn ambassadrices die laten weten blij te zijn met de fijne materialen en goede designs die flatterend zijn.

Credits: Deblon

Creating stunning pieces that turn heads

Onderscheidende items maken is het streven. Na het overweldigende succes van de populaire Carice Capes werd zusje Stevie geboren. Stevie maakte deze maand al een succesvolle entree in de huidige collectie en is in nieuwe kleuren derhalve ook weer opgenomen in de FW25-Collectie. Met trots kondigt Deblon de geboorte aan van nog een zusje: Elice. Met een verstelbare taille heeft Elice een slanker silhouet. Elice valt iets langer en is verkrijgbaar in taupe en zwart. Nieuw in de collectie is ook een heerlijk zachte knitted boyfriend cardigan en een oversized knitted trui.

Credits: Deblon

Style that effortlessly carries you from dawn to dusk

Waar Deblon voorheen zich vooral richtte op een sportgerichte collectie, is deze nu uitgebouwd tot een all-day concept. Deblon blijft trouw aan de sportieve basis van de collectie, maar heeft haar assortiment zo uitgebreid dat het voorziet in items die de gehele dag gedragen kunnen worden. "All day, every day - from gym to dinner, anywhere and everywhere- Dat is het doel wat team Deblon nastreeft.

Credits: Deblon

Spread the Deblon magic

Deblon is trots op de samenwerking met Blue Glory in Nederland. Vanwege de sterk toenemende internationale vraag is Deblon vorig jaar een samenwerking aangegaan met Prins Juric Mode Agentur voor de verkoop in Duitsland. Amoda Fashion Agency start dit seizoen met commerciële expansie in België en Luxemburg.