Denham x Ambra Cortina: een nieuwe hospitality-samenwerking in Cortina in aanloop naar Milaan Cortina 2026

DENHAM en het Ambra Cortina Hotel kondigen met trots de start aan van een hospitality-samenwerking. Het partnerschap is geworteld in gedeelde waarden van vakmanschap, discretie en verfijnd design.

De samenwerking gaat officieel van start in januari 2026 in Cortina d'Ampezzo. Dit is een van Europa's meest iconische Alpendestinaties en de gaststad voor de komende Olympische Winterspelen in februari 2026.

In plaats van een traditionele retailbenadering, is het partnerschap opgebouwd rond een op ervaring gerichte merkaanwezigheid. DENHAM wordt op een natuurlijke manier geïntegreerd in het dagelijkse ritme van het hotel. Gasten komen in aanraking met het merk via zorgvuldig geselecteerde contactmomenten, seizoensgebonden activaties en intieme momenten. Deze zijn ontworpen om de sfeer van het Ambra Cortina Hotel te versterken met respect voor het boetiekkarakter.

Credits: DENHAM

Het sociale hart van de samenwerking is Lanterna, de onlangs geopende Cocktail & Hi-Fi Bar van het hotel. Lanterna, geopend in december 2025 als Cortina's eerste audiofiele locatie, is ontworpen als een eigentijdse wintertuin. De bar beschikt over een op maat gemaakt geluidssysteem, handgemaakt in Berlijn door HAND HiFi. De ruimte biedt een meeslepende zintuiglijke ervaring waar hifi-geluid samenkomt met mixologie en een culinaire selectie van Japans geïnspireerde kleine hapjes. Dit is een duidelijke verwijzing naar de wortels van DENHAM.

“Cortina heeft een heel eigen ritme en elegantie”, aldus Aki Negishi, creatief directeur en president van Denham Japan. “Deze samenwerking met Ambra Cortina Hotel stelt ons in staat om DENHAM uit te drukken via gastvrijheid en menselijke verbinding – ingetogen, doordacht en met respect voor de locatie.”

Credits: DENHAM

Credits: DENHAM

Als onderdeel van de hospitality-ervaring dragen geselecteerde teamleden van het hotel en de Lanterna Bar winterkleding van DENHAM tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. De kledingstukken worden gepresenteerd door gebruik in plaats van door uitstalling. Hierdoor komen gasten op een natuurlijke manier in aanraking met het merk via beweging, comfort en aanwezigheid. Daarnaast wordt DENHAM een integraal onderdeel van het verhaal door op maat gemaakte details. Voorbeelden zijn menukaarten gebonden in denim en een samenwerking met Nagai Sake Brewery. Dit is een familiebrouwerij uit het Japanse dorp Kawaba, opgericht in 1886. Gasten kunnen een zorgvuldig samengestelde selectie van Mizubasho sake ervaren, inclusief stille en mousserende varianten. Deze worden in de ruimte geserveerd als onderdeel van de hospitality-ervaring.

Dit raamwerk maakt het mogelijk dat het partnerschap zich organisch ontwikkelt door de seizoenen heen. Het versterkt Cortina als culturele en lifestyle-bestemming en benadrukt het belang van Italië binnen de Europese groeistrategie van DENHAM.

