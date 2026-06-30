Denim als rode draad: Samsøe Samsøe werkt samen met Garance Vallée en Franck Pellegrino
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Het Deense merk Samsøe Samsøe kondigt een samenwerking aan met de Franse kunstenares, architecte en ontwerpster Garance Vallée en de multidisciplinaire kunstenaar Franck Pellegrino. Dit meldt het merk in een persbericht. Het project is een combinatie van mode, kunst en ruimtelijk ontwerp, met denim als centraal element.
De collectie herinterpreteert de denim van het merk door een reeks unieke, handgemaakte stukken. Daarnaast zijn er twee limited-edition ontwerpen: een leren jack en een T-shirt met lange mouwen. Volgens het merk is elk kledingstuk ambachtelijk gereconstrueerd.
Als onderdeel van het project ontwerpt Garance Vallée een immersieve ruimte in Parijs voor het textielwerk van Franck Pellegrino. De ruimte is geïnspireerd op de visuele codes van denim uit de jaren negentig en begin 2000. Het ontwerp combineert industriële materialen, geborsteld metaal en glanzend vinyl met technieken als patchwork, stencilen en spuitverf.
De samenwerking wordt gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week en is van 23 tot 27 juni open voor publiek in Parijs. De twee limited-edition stukken zijn verkrijgbaar via de webshop van het merk.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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