Denim op de rots: Satisfy en Levi's herwerken vintage 501s voor klimmen in 'Stoner'

Het Franse hardloopmerk Satisfy en het Amerikaanse denimmerk Levi's zijn terug voor een tweede samenwerking. Volgens een persbericht lanceren ze 'Stoner', een collectie gericht op klimmen. Via het Re-Possessed-programma van Satisfy krijgen Levi's-kledingstukken uit het archief een nieuw ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid, met behoud van hun bestaande slijtage.

De samenwerking verwijst naar de klimgeschiedenis, van de Stonemasters die in de jaren zeventig Levi's droegen op de rotsen in Yosemite tot nu. De campagne is opgenomen in Utah.

Centraal in de collectie staat de Re-Possessed Climb 501-jeans. Elk exemplaar is gemaakt van een vintage 501, geproduceerd in de Verenigde Staten, uit de periode tussen de jaren zeventig en eind jaren negentig. Rippy-panelen versterken de plekken die het meest in contact komen met de rots. De jeans heeft een verstelbare riem en een constructie met vier zakken, waaronder een achterzak met rits. De prijs is 330 euro, in de kleuren Aged Black en Aged Blue.

Credits: Levi's

De basis van het Re-Possessed Climb Shirt is een origineel Levi's Western-shirt uit deadstock. Het is herwerkt met een Rippy-zaksysteem, inclusief een afgesloten ritszak en een ijszak op de bovenrug. Beide stukken maken gebruik van Rippy, de ripstop-shell van Satisfy. Deze stof is geweven in Italië door een fabriek die in 1893 is opgericht en ooit parachutestof produceerde. De collectie wordt afgesloten met het MothTech T-shirt van biologisch katoenen jersey. Het T-shirt heeft artwork gebaseerd op de Half Dome in Yosemite en een kortere zoom.

Credits: Levi's

“De Stonemasters lieten zich niet beperken door de visuele taal van het klimmen,” aldus Daniel Groh, merkdirecteur van Satisfy. Hij omschrijft de collectie als een eerbetoon aan die geest van herinterpretatie.

'Stoner' wordt gelanceerd op 30 juli om 16:00 uur CET via Levi's EQL, exclusief in Frankrijk, en wereldwijd online.