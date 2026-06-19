Denim Revival: De trend van het seizoen!

Denim is terug van weggeweest! Dit seizoen draait alles om stoere en stijlvolle denimlooks. Het perfecte moment om jouw kindje trendy en vol zelfvertrouwen de dag door te laten gaan. Bij Vadobag in Tilburg vind je daarom de gloednieuwe Denim Revival collectie. En het leukste van alles? De tassen zijn voorzien van de favoriete karakters van jouw kindje!

Trendy maar functioneel

De Denim Revival tassen van Vadobag zijn de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit. De rugtassen zijn gemaakt van stevig polyester en kunnen daardoor tegen elk grote of kleine avontuur! Dankzij het lichte gewicht en de verstelbare schouderbanden dragen ze heerlijk comfortabel, terwijl de trendy denimlook zorgt voor een frisse, eigentijdse uitstraling. De collectie is verkrijgbaar in verschillende modieuze tinten waaronder verschillende kleuren blauw en zwart. Zo is er altijd een kleur die perfect past bij jouw kindje!

Jouw favoriete karakters

Wat deze collectie extra leuk maakt, zijn de vrolijke karakters die op de rugzakken staan afgebeeld. Zo schitteren Stitch, Kuromi en Minnie Mouse elk met hun eigen unieke stijl.

Voor de echte avonturiers is er Stitch, het ondeugende blauwe buitenaardse wezentje dat bekendstaat om zijn nieuwsgierigheid en speelse karakter.

Kuromi brengt een stoere en eigenzinnige touch aan de collectie. Met haar paarse details en gedurfde uitstraling is ze perfect voor kinderen die graag opvallen en hun eigen pad volgen.

Natuurlijk mag Minnie Mouse niet ontbreken! Dit tijdloze Disney-icoon met haar herkenbare strik en charmante glimlach straalt vrolijkheid uit en past bij elke outfit.

Of jouw kindje nu kiest voor Stitch, Kuromi of Minnie Mouse, met de Denim Revival collectie van Vadobag gaat elke dag net een beetje leuker van start.

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