Derde generatie familiebedrijf Mutsaers focust op tassen voor jonge professional

Debbie Mutsaers (25) laat als derde generatie een frisse wind waaien bij familiebedrijf Mutsaers. Het familiebedrijf uit Kaatsheuvel maakt tassen van Italiaans leer. De jonge directeur ontwierp een nieuwe lijn van traditionele leren tassen met modern design, voor de jonge professional met een zakelijke en eigentijdse uitstraling. Het aantal verkochte tassen is het afgelopen halfjaar gegroeid met tien procent, meldt Mutsaers desgevraagd.

"We richten ons met de nieuwe tassen ‘The Sleeve’ en ‘The Walker’ op mensen die een goede stage of eerste serieuze baan hebben. Zij zoeken een goede, zakelijke tas die er ook modern uitziet. We weten deze jonge professional steeds beter te bereiken: ongeveer tachtig procent van de klanten die The Sleeve en The Walker kopen, zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Dat is fijn, want zij bepalen uiteindelijk wat mode is”, zegt Debbie Mutsaers.

Omzet

De tassen van Mutsaers worden verkocht in Berlijn, Alicante, Lille, Parijs, Tokyo en sinds kort ook in New York. Er werken in totaal acht mensen bij Mutsaers. Het bedrijf doet geen mededelingen over de omzet.

Eigen land

Waar andere bedrijven goedkoop laten produceren in het buitenland, kiest Mutsaers er juist voor om tassen in Nederland handmatig te blijven produceren, zoals het bedrijf al 55 jaar in Kaatsheuvel doet. "Ik ben trots dat we de enige partij zijn die op deze schaal leren tassen produceert in Nederland. Daarmee zorgen we ervoor dat werkgelegenheid in eigen land blijft en kunnen we de kwaliteit van onze producten waarborgen”, zegt Mutsaers.

Drie generaties

Mutsaers is in 1962 opgericht door Annie en Jan Mutsaers. Voor Debbie stond vader Wim aan het roer, die tevens als keeper onder de lat stond bij voetbalclub RKC Waalwijk. Dat deed hij met zelf geproduceerde leren keepershandschoenen. Zoals Wim het vak van zijn vader leerde, leerde hij het aan dochter Debbie, die de zaak in 2015 overnam.

Productiemethoden

Mutsaers: "De historie van het bedrijf voel ik nog elke dag als ik onze Kaatsheuvelse fabriek binnenloop. Het zit in de productiemethoden, die voor een deel nog hetzelfde zijn als 55 jaar geleden. Maar ook in het familiewapen, dat als logo op de tassen staat. We vinden duurzaamheid belangrijk, dus gebruiken alleen verantwoord en ecologisch leer. We geven niet alleen het familiebedrijf door aan de volgende generatie, maar ook de aarde moet nog langer mee.”