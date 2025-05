Designer Outlet Roermond presenteert de must-haves van de lente-/zomercollecties 2025

De lente laat zich van zijn beste kant zien en de zomer staat al voor de deur. Hoog tijd voor luchtige stoffen, vloeiende silhouetten en levendige kleuren! In Designer Outlet Roermond wachten meer dan 200 gerenommeerde designer- en luxe merken met de nieuwste trends van het seizoen – van tijdloze klassiekers tot buitengewone highlights, en dat met besparingen tot wel 70%.

Licht gestileerd, sterk gecombineerd

Van nonchalante strepen en spannende luipaardprints tot korte jacks in diverse snitten, materialen en kleuren – deze zomer draait het om stijl met persoonlijkheid. Mix & match is de trend: combineren en opvallen mag!

Tommy Hilfiger via McArthurGlen; Armani via McArthurGlen. Beeld: McArthurGlen

Pinko via McArthurGlen; Maje via McArthurGlen; Armani via McArthurGlen. Beeld: McArthurGlen

Essential Antwerp via McArthurGlen; Kenzo via McArthurGlen. Beeld: McArthurGlen

Statement-handtassen zijn de must-haves van het seizoen

Of het nu gaat om felle kleuren, bijzondere vormen of opvallende details – deze tassen zetten een fashion statement en geven elke look net dat beetje extra. Perfect om eenvoudige outfits op te fleuren en een modieuze statement te maken.

Diesel via McArthurGlen; Essential Antwerp via McArthurGlen; Coach via McArthurGlen. Beeld: McArthurGlen

Sportief, nonchalant, urban – zo combineer je alledaagse stijl

Sportieve items zijn allang niet meer alleen voor de workout: bij warm weer brengen ze lichtheid en coolness in elke look. Of het nu gaat om stijlvolle sneakers, cleane basics of comfortabele activewear – merken zoals Nike, Asics, New Balance en Lacoste leveren de essentials voor moeiteloos trendy outfits, die er net zo goed uitzien als ze aanvoelen.

Lacoste via McArthurGlen. Beeld: McArthurGlen

Nike via McArthurGlen; Asics via McArthurGlen; New Balance via McArthurGlen. Beeld: McArthurGlen