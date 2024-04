Detex Opleidingen introduceert praktijkgerichte leergang Modemarketing voor de moderetail

Als antwoord op de groeiende vraag naar goed opgeleide marketingprofessionals in de fashionretail lanceert Detex Opleidingen in mei de leergang Modemarketing. Deze nieuwe leergang is speciaal ontworpen om professionals werkzaam in de moderetail te voorzien van een gedegen basis in marketingkennis en hen in staat te stellen hun carrière binnen de branche te versterken.

In tegenstelling tot klassieke marketingopleidingen, is de Detex leergang Modemarketing volledig gericht op de behoeften van de mode-industrie. Het programma geeft aandacht aan de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals social platform marketing, user generated content, Ai en hypersegmentatie. De docenten/trainers, met expertise in zowel marketing als mode, behandelen een breed scala aan onderwerpen, waaronder marketingstrategie, concurrentieanalyse, visual merchandising, sales en accountmanagement. De marketingleergang, op hbo-niveau, biedt deelnemers de mogelijkheid om in tien maanden tijd te worden klaargestoomd voor een marketingcarrière in de moderetail.

Het te behalen Detex-certificaat dient tevens als opstap naar de deeltijd hbo Associate degree Fashion Business Professional van zusterorganisatie TMO Fashion Business School.

Doelgroep

De leergang Modemarketing is ideaal voor professionals die een carrière als marketingprofessional in de modebranche ambiëren, of hun marketingpositie willen versterken. Het programma stelt deelnemers in staat om leidende functies te vervullen binnen diverse bedrijven, zowel aan de productie- als consumentenzijde. Dit geldt niet alleen voor de wereld van (bedrijfs-)kleding, textiel en schoenen, maar ook voor sectoren zoals sport, beauty, wonen en lifestyle, zowel nationaal als internationaal.

Flexibele opzet

Voor het volgen van deze leergang is geen specifieke vooropleiding vereist, echter is het wenselijk dat deelnemers werkzaam zijn in de moderetail. De flexibele opzet van de leergang maakt het mogelijk om werk en studie moeiteloos te combineren, met vier modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Over Detex

Detex Opleidingen, opgericht in 1931 door de fashionbranche, is de enige opleider in Nederland die zich exclusief richt op de modesector. Het Detex-certificaat wordt erkend door werkgevers als een waardevolle aanvulling op het cv.

Voor meer informatie over de leergang Modemarketing en andere opleidingsmogelijkheden, bezoek de website op www.detexopleidingen.nl