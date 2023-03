Develab wintercollectie 2023

Ravotten in de bossen, mountainbiken door de modder of een potje basketbal op het sportveld. Elk avontuur wordt nóg leuker met schoenen van Develab. De shoes zijn dan ook perfect geschikt voor sportieve en ondernemende kids. Van sportieve sneakers tot hippe boots. Stuk voor stuk vernieuwend, casual en helemaal Develab.

Stoer & Sportief

Voor de jongens is de collectie winter 2023 erg gevarieerd. Met sportieve sneakers, stoere boots en ook schoentjes voor de eerste stapjes is er voor ieder wat wils. De donkere kleuren geven de schoenen een winterse look, maar door de felgekleurde details krijgen ze toch een speelse twist zoals je gewend bent van Develab. Speciaal ontworpen om tegen een stootje te kunnen en om urenlang mee op avontuur te gaan. Een warme voering zorgt ervoor dat de voetjes van zowel de kleinste als de grote boys lekker warm blijven.

Beeld: Develab, eigendom van het merk.

Hip & Stoer

Deze winter zit de collectie voor de meiden weer vol met super gave laarsjes! De stoere lijn van vorige winter wordt doorgetrokken in de grove zolen, studs en nog veel meer leuke details zoals het armbandje aan de bikerboots. Ook de western laarsjes kunnen natuurlijk niet ontbreken dit seizoen. Voor de kleinere meiden hebben we in deze collectie weer een tal van toffe schoentjes die zowel flexibel als comfortabel zijn, speciaal ontwikkelt voor de eerste stapjes. En natuurlijk allemaal met de smalle pasvorm die je van Develab gewend bent.

Beeld: Develab, eigendom van het merk.

Over Develab

Develab ‘die-vè-lup’ is een trendy Nederlands schoenenmerk voor ondernemende, fantasierijke en nieuwsgierige kids. Net als die kids is het merk altijd in beweging en steeds op zoek naar iets nieuws. Het resultaat zijn coole, sportieve en kwalitatief sterke schoenen die tegen een stootje kunnen. Develab kids weten wat ze willen: stappers om de wereld mee te ontdekken en te veroveren!