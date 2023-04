DFNS maakt de wereld een betere plek - vanaf de basis

Bij DFNS draait alles om gemeenschap – onze volle focus ligt op de mens en de planeet. Om die reden kondigen we vol trots onze samenwerking met het Patta Cycling Team aan: samen met het legendarische Amsterdamse streetwear-merk Patta gaan we aan de slag om diversiteit en genderverschillen in de wielersport te promoten en te verbeteren – vanaf de start.

"Net als het team van Patta geloven we dat sport de kracht heeft om gemeenschappen op te bouwen. Daarnaast speelt het een cruciale rol bij het doorbreken van barrières die ervoor zorgen dat mensen dichter bij elkaar komen", zegt Arthur van der Kroft, CEO van DFNS. "Patta's passie voor de wielersport en hun inzet voor gemeenschap en diversiteit sluiten perfect aan bij onze kernwaarden."

In Nederland is de wielersport razend populair: zo hebben Nederlanders tot nu toe bijna 40 Olympische medailles gewonnen, waaronder 11 gouden. Patta en DFNS streven ernaar om de betrokkenheid van verschillende etnische gemeenschappen daarbij te vergroten, de kloof tussen verschillende genders te verkleinen en de betrokkenheid van jongere fietsers bij de sport te vergroten.

Een diverse vertegenwoordiging in de wielersport is ontzettend belangrijk om de sport in Nederland en de rest van de wereld nog succesvoller te maken. Hier ligt heel veel potentie, daarom is DFNS trots op het feit dat ze nauw samenwerken met het Patta Cycling Team.

Dit alles komt samen in de PATTA 150 op 1 juli. Tijdens dit wielerevenement herdenken we de afschaffing van de slavernij – Keti Koti – van 150 jaar geleden. We moedigen iedereen aan om dan in solidariteit met ons mee te rijden, ter herinnering aan deze gedenkwaardige gebeurtenis.