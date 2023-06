Dickies introduceert vitaliteit met hun SS24 herencollectie

Dickies, een merk dat een eeuw geleden ontstond in het hart van Texas, onthult een vernieuwde kijk op mannenkleding met hun SS24-collectie - 'Spring: January'. De collectie viert de komst van de lente en verheerlijkt het buitenleven, vrijheid en een heuglijke herverbinding met de natuur.

Dickies blijft trouw aan het erfgoed en presenteert vernieuwde versies van zijn befaamde stijlen, met heldere strepen over het hele oppervlak, grafische prints geïnspireerd op vintage reclame en een zonovergoten kleurenpalet. Het is een knipoog naar zijn verleden, uitgedrukt in een moderne, expressieve modetaal.

De collectie verkent traditionele stoffen en experimentele wassingen, met de nadruk op verticale blokstrepen, wat de frisse, heldere esthetiek versterkt. De belangrijkste stijlen zijn onder andere de 'Newington range', met een double-dye acid wash behandeling, en het 'Glade Spring aanbod', verkrijgbaar in wolken- of coronetblauwe verticale strepen. Het is een vrolijke mix van erfgoed en comfort, die een ideale serie creëert voor warmere klimaten.

Dickies, ooit een klein bedrijf dat slabbetjes maakte, houdt nog steeds het gevoel van de Amerikaanse arbeider hoog in elk kledingstuk dat het maakt. Het merk wordt nu wereldwijd erkend als de toonaangevende fabrikant van werkkleding en blijft zich inzetten voor kwaliteit, vastberadenheid en stille trots. Hoewel de reikwijdte is verbreed, blijft Dickies authentiek aan zijn oorsprong en bedient het een steeds groeiende, hardwerkende gemeenschap met duurzame, stijlvolle werkkleding.

Ondanks het feit dat Dickies een wereldwijde speler is, heeft het nog steeds een Texaanse karakter, een belichaming van het blijvende ethos van de Amerikaanse arbeider. Hun nieuwe SS24-collectie is een bewijs van de evoluerende benadering van het merk op het gebied van design, terwijl het een stevige greep op zijn erfgoed behoudt.