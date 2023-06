Dickies SS24 Vrouwencollectie: Een eerbetoon aan authentieke werkkleding

In 1922 was Dickies een bescheiden bedrijf in Texas dat duurzame slabbetjes maakte. Een eeuw later houden ze hun erfgoed nog steeds in ere terwijl ze wereldwijde vooruitgang boeken als de toonaangevende fabrikant van werkkleding. Hun lente-zomercollectie '24 (SS24) voor dames is een ode aan dit erfgoed, waarbij vintage charme vakkundig wordt gecombineerd met moderne flair.

In februari blaast tijdloze stijl nieuw leven in, waarbij vintage basisstukken worden gecombineerd met een verfrissend, woestijn geïnspireerd palet. Deze collectie staat voor authenticiteit, met echte fabricage en historische details in het hart van het ontwerp. Dickies blijft zich inzetten voor duurzame praktijken, met BCI-gecertificeerde katoenen breisels, twill en denim nietjes versierd met de hartverwarmende boodschap 'Plant good seeds & keep growing'. Het opvallende spijkerjas Herndon, met een geborduurd rugstuk van woestijnbloemen, belichaamt de ruige elegantie van de collectie.

In maart, wanneer de lente plaatsmaakt voor de zomer, staat Dickies voor veelzijdigheid en functionaliteit. Nostalgisch en toch praktisch, toont deze collectie een mix van garen geverfd geruit katoen, popeline en sportief nylon. Tot het essentiële aanbod behoren de Surry-lijn in seersuckerruiten en de Fishersville-lijn in mokka-bisquepopeline, naast jerseys met grafische prints en emmerhoeden. Deze goed ontworpen collectie is ontworpen voor comfort en bewegingsvrijheid, ongeacht de omgeving.

April is een vrolijke viering van de eilandgeest van de Stille Oceaan. Deze collectie is doordrenkt met reizen, vrijheid en verkenning en zit boordevol zomerse essentials die perfect zijn om van de zon te genieten. De collectie laat een energiek spel zien van zomerse prints en levendige kleuren, waarbij de Saltville-lijn met batikprint en de sportieve nylon Fincastle hardloopshort in het oog springen."