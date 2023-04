Diesel FW23 - Denim: gerichter, experimenteler, ambitieuzer

Vrijheid, plezier, experimenteren, spelen: Diesel staat voor democratie, keuze en sekspositiviteit als mensenrecht. Op de runway van FW23 liepen modellen rond een berg van 200.000 Durex-condoomdozen. De opstelling is een voorproefje van een aanstaande capsule met Durex die in april 2023 verschijnt, de eerste keer dat Durex een collectie heeft gemaakt met een modemerk.

Dit is Diesel die gerichter, experimenteler en ambitieuzer is dan ooit. Het is ook toegankelijk, met moto denim laag op de heupen, gebleekt met whiskers. Denim topjes zijn voorgevormd, terwijl moto leer is bewerkt om het metalen logo te onthullen. De gestreepte mantelpakjes hebben een sterke schouderhouding en zijn whiskered net zo als de denim.

Diesel's zelf ontwikkelde denim Devoré geeft het effect van distressed jeans, maar laat de huid eronder zien. Het lichaam wordt onthuld op stukken van oversized shirts en jeans tot denim breisels, rokken en jurken, waarbij sommige jurken zijn versierd met kristallen.

Beeld: Diesel, eigendom van het merk.

Distressing heeft een nieuwe intensiteit, zoals een jurkje van jersey dat helemaal is uitgesneden. De lasercut komt voor op utility hoodies, sweatpants en jurken, die na verloop van tijd nog meer distressed worden. Dubbellaagse jersey stukken zijn uitgesneden om de kleur eronder te onthullen; een lange jersey jas met capuchon is behandeld om er uit te zien als gebarsten leer. Bedrukte tops en shorts zijn opengebroken om de plooien en prints eronder te onthullen, en zeefdrukken die zowel de Diesel-logo's benadrukken als schaduwen creëren, zoals een zwart-witte hoodie met de tekst "SUCCESSFUL" op de voorkant.

Gedrapeerde kettingen houden een zijden jurk op zijn plaats; witte bandeau jersey topjes worden vastgehouden door een metalen D, terwijl zwarte jersey japonnen alleen op hun plaats worden gehouden door een metalen D choker. Popprints zijn gemaakt van hyperrealistische close-ups van gezichten, vooral van glimlachen met te veel tanden die uit jasjes, topjes en rokjes met ritssluiting naar buiten stralen.

Artisanale stukken maken gebruik van bestaande materialen, zoals biker denims die gemetalliseerd zijn, of een leder jasje dat met denim is verbonden en vervolgens bewerkt, waardoor het omgekeerd leder weer zichtbaar wordt. Restjes nylons van oude voeringen worden bedekt met plastic en vervolgens verhit, waardoor een effect ontstaat dat lijkt op ongewoon bont. Deadstock imitatiebont wordt geverfd, vervolgens bedekt met plastic en verhit, waardoor een effect als vloeibaar bont ontstaat. Technische bikerjacks worden geblazen, waardoor hun eigen extreme architectuur ontstaat.

Slip-on hakken zijn bedekt met diamanten; denim laarzen hebben handige zakken. Een nieuwe sneaker - de Prototype 3 - wordt geïntroduceerd, met een oversized zool die omhoog groeit. D-Charm is de nieuwe tas, gestikt in gewatteerd denim met een bedelketting, en de 1DR komt in de pop face print. De nieuwe Diesel Eyewear-collectie, in speciale samenwerking met EssilorLuxottica, introduceert een nieuw montuur, waarvan de glazen op de draadvormige veren zweven. Er is ook een gloednieuw horloge, de Vertebrae, waarvan de wijzerplaat wordt vastgehouden door een behuizing in de vorm van de botten van de wervelkolom.

