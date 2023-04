Diesel Rehab Denim - Meer recovery denim voor FW23 en SS24

Denim vormt sinds 1978 de kern van het DNA van Diesel. Hoezeer denim ook het erfgoed en de identiteit van het merk is, het is een categorie die constante innovatie, herevaluatie en evolutie vereist om creatief, relevant en toekomstgericht te blijven. Daarom introduceerde Diesel de Rehab Denim met hun FW22-collectie - te beginnen met sleutelstukken.

Sindsdien heeft het merk voortdurend aan dit proefproject gewerkt en de stijlen van Rehab Denim bij elke collectie uitgebreid. Nu drijft het merk het gebruik van recovery denim verder op met hun FW23 en SS24 collecties, voortbouwend op de pijlers van duurzaamheid en innovatie die het Rehab Denim project hebben doen ontstaan.

Rehab Denim - Een nieuw leven voor gerecycleerde stoffen

Met een circulaire aanpak, in samenwerking met stof specialist Tejidos Royo, vertegenwoordigt Diesel Rehab Denim de belangrijkste prestatie van Diesel tot nu toe op het gebied van duurzaamheid. Door resten van Diesels eigen knipafval in het productieproces te verwerken, wordt elk kledingstuk gemaakt van 100 procent gerecycled katoen en gerecycled elastaan van pre-consumentenafval gemengd met Tencel™ Lyocell met REFIBRA-technologie. Dry Indigo® Technology is een innovatieve techniek zonder waterverbruik die ook de hoeveelheid chemicaliën en energie voor het denim verven drastisch vermindert.

Diesel Rehab Denim staat voor een heruitvinding van de denim productieprocessen en weerspiegelt een gevoel van oneerbiedigheid en humor in zijn naam en ontwerp. Toch is het ook een serieuze weerspiegeling van de waarden en toewijding van het merk om betere en innovatieve praktijken te bevorderen die moderner, doordachter en verantwoordelijker zijn. Diesel Rehab Denim is een voortdurend proces van leren en evolueren om de meest effectieve duurzaamheid-praktijken in hun denim erfenis te implementeren.

Diesel Rehab Denim is sinds 13 februari 2023 verkrijgbaar op diesel.com en geselecteerde Diesel winkels wereldwijd.