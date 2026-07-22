Dior Maison onthult serviescollectie 'Le Fantastique Voyage de Monsieur Dior'

Het Franse luxe modehuis Dior onthult 'Le Fantastique Voyage de Monsieur Dior', een Dior Maison-collectie geïnspireerd op de roman 'De reis om de wereld in tachtig dagen' van Jules Verne. Volgens het merk maakte het verhaal een diepe indruk op Christian Dior in zijn jeugd. Het vormde zijn verbeelding met een gevoel voor avontuur dat nooit vervaagde. De collectie is ontwikkeld onder leiding van Cordelia de Castellane, artistiek directeur van Dior Maison. Zij trad in 2012 in dienst bij het modehuis om Baby Dior te ontwerpen, voordat ze in 2017 de eerste artistiek directeur van Dior Maison werd. Ze baseerde zich op de vroege fascinatie van Christian Dior voor de roman voor een reeks vrije illustraties die het fictieve universum van Verne opnieuw verbeelden.

Een heteluchtballon is het centrale motief van de collectie. Het komt terug op een reeks porseleinen stukken uit Limoges: een servies van zes diner- en dessertborden, twee ovale serveerschalen en een sierschaaltje. De ontwerpen zijn voorzien van kenmerkende Dior-motieven, waaronder het CD-monogram, de ster, de bij, de roos, de klaver en het lelietje-van-dalen.

Beeld: Dior

Twee extra aardewerken sierschaaltjes breiden de collectie uit. Dit is een voortzetting van de samenwerking tussen Dior Maison en de Manufacture des Émaux de Longwy, een Franse keramiekfabrikant opgericht in 1798. De fabrikant produceerde al eerder verschillende stukken voor het modehuis, waaronder sierschaaltjes afgewerkt met emaille en details van 24-karaats goud.

Het kleurenpalet varieert binnen de collectie, met randen in groen, blauw, roze en geel. Op een van de borden is het lelietje-van-dalen afgebeeld als een eigen heteluchtballon, samengebonden met een lichtblauw lint. De twee ovale serveerschalen hebben meer uitgebreide composities. Ze tonen clusters van luchtschepen en ballonnen in een fijne, schetsachtige stijl, omrand met kastanjebruin en goud.

Beeld: Dior

Dior Maison bouwt zijn collecties objecten regelmatig op rond terugkerende referenties van het modehuis. Eerdere voorbeelden zijn een tweekleurig porseleinen servies dat een zwart-wit ontwerp van Christian Dior uit 1955 herinterpreteert, en een toile de Jouy-lijn toegepast op borden, schalen en vazen. 'Le Fantastique Voyage de Monsieur Dior' volgt dezelfde aanpak, waarbij elk afzonderlijk stuk een eigen naam krijgt in plaats van een eenvoudig productnummer. De namen die het merk noemt, verwijzen naar bestemmingen, historische tijdperken of symbolen. Voorbeelden zijn 'Survol au siècle des lumières', wat 'vlucht over het tijdperk van de verlichting' betekent, en 'Escale du porte-bonheur', wat 'tussenstop van de geluksbrenger' betekent.

Dior Maison omschrijft de collectie als een reis tussen hemel en aarde, waarin de fantasiereis van Verne, in de woorden van het merk, een levenswijze wordt.