Dior verkent erfgoed en moderniteit in de Baby Dior Winter 2026-collectie

De kindercollectie Baby Dior van het Franse modehuis Dior presenteert de winter 2026-collectie, ontworpen door Cordelia de Castellane. De collectie is een combinatie van erfstukken, zachte stoffen en de precisie van maatwerk, charme en nauwkeurigheid. De opbouw bestaat uit twee complementaire hoofdstukken die erfgoed en moderniteit samenbrengen.

Credits: Dior

Dior School

Het eerste hoofdstuk van de collectie, ‘Dior School’, is een herinterpretatie van het klassieke schooluniform met een eigentijdse twist. Silhouetten verschijnen in grijstinten of zijn verlevendigd met een pied-de-poule-motief. Het Medaillon, een van de kostbare emblemen van het huis, is herwerkt tot een schoolbadge. Vlechten, architecturale kragen en kanten details geven de outfits een ingetogen elegantie. Het klavertjevier, een talisman geassocieerd met Christian Dior, verschijnt op overhemden en broeken in een landelijk geïnspireerde schets. De kenmerkende strik siert een jasje of de kraag van een jurk. Het Dior Oblique-motief is te zien op een omkeerbaar vest. De looks voor jongens combineren gestreepte poloshirts, fleece sweatshirts en cargo shorts voor een allure die zowel casual als verfijnd is.

Credits: Dior

Dior Class

Het tweede hoofdstuk, ‘Dior Class’, zet de lijn van de collectie voort in donkerdere tinten, variërend van nachtblauw tot diepzwart. Polkadots zijn dit seizoen een nieuw element en zorgen voor een grafische touch, vooral op marineblauwe satijnen items met kant. Gestructureerde snitten geven de lijn definitie, terwijl zijde en plooien voor beweging en lichtheid zorgen. Van de naam van het huis tot het iconische cannage-patroon, de kenmerkende codes van Dior lopen door de hele collectie. Ze overspannen tijdperken en generaties binnen het kinderuniversum.

De collectie is er ook voor peuters, waarbij de codes van het huis met verfijning tot uiting komen. Het Medaillon verschijnt in lichte, heldere tinten op rompertjes, in contrast met het cannage-patroon in grijs kasjmier, de favoriete kleur van Christian Dior.

De winter 2026-collectie wordt gecompleteerd met een selectie van vernieuwde, tijdloze accessoires: baretten, wollen wanten, dassen en Medaillon-riemen. Dior omschrijft de collectie als een eerbetoon aan de kunst van het doorgeven van erfgoed.