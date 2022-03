Discover the new Fox Factor Jeans Fall/Winter 22 collection

De Fall/Winter 22-collectie begon met het idee van kracht, mysterie en kracht van alle vrouwen wereldwijd. Met deze collectie vieren we de schoonheid en kracht van het vrouwelijk lichaam en geest.”

Fox Factor is in ontstaan uit het idee van gelijkheid. Dat elke vrouw, met eender welke kledingmaat, de laatste modetrends moet kunnen dragen en zich er geweldig in moet kunnen voelen. Helaas laat de mode-industrie vrouwen met curves in de steek. We waren op zoek naar dezelfde modieuze jeans die verkrijgbaar was in kleinere maten, en konden ze niet vinden in onze maat. Dus hebben we ze gemaakt. Je verdient niets anders dan het beste. Hoe je leven er ook uitziet, we willen dat je een Fox Factor jeans aantrekt en meteen die boost van zelfvertrouwen voelt die je doet denken: "Ja, laten we dit doen. Er is zoveel meer dat we zouden kunnen zeggen over onze jeans, maar uiteindelijk is er maar één ding dat telt. Dat je ze aantrekt en er niet alleen geweldig uitziet, maar je ook geweldig voelt.

Fox Factor, dames collectie FW22, eigendom van het merk.

