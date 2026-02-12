Disney en Swarovski presenteren nieuwe Belle en het Beest-beeldjes

Disney en Swarovski zetten hun langdurige samenwerking voort met de nieuwe Disney Belle en het Beest-collectie voor in huis. Deze charmante set kristallen beeldjes viert het vijfendertigjarig bestaan van Disney’s betoverende verhaal.

Belle en het Beest, alom beschouwd als een van Disney’s meest geprezen animatieklassiekers, was de eerste animatiefilm ooit die werd genomineerd voor Beste Film. De nalatenschap werd voortgezet met een baanbrekende Broadway-productie die het publiek meer dan een decennium lang wist te boeien.

Elk beeldje weerspiegelt de verwondering en vreugde van deze Disney-klassieker, gevangen in het kristalvakmanschap van Swarovski. De collectie omvat beeldjes geïnspireerd op geliefde personages zoals Belle, Pendule, Lumière en Mevrouw Tuit, naast een limited-edition Balzaalscène.

Balzaalscène (Limited Edition)

Elke adembenemende creatie vereist 365 uur werk en meer dan 52.900 kristallen om het emotionele hoogtepunt van het verhaal in schitterende pracht vast te leggen. De gedenkwaardige eerste dans tussen Belle en het Beest is opnieuw vormgegeven met verfijnde details, een toonbeeld van Swarovski’s kenmerkende savoir-faire.

Belle

De geliefde dromer Belle verschijnt in haar kenmerkende iriserende jurk met een delicate roos in haar hand. Dit betoverende beeldje toont Belles gratie en tijdloze elegantie in 330 gefacetteerde kristallen.

Credits: Swarovski

Pendule

Als belichaming van regelmaat en decorum schittert de charme van Pendule in 215 facetten. Glanzende champagnegoudkleurige metalen accenten benadrukken zijn correcte persoonlijkheid tot in expressieve details.

Lumière

Lumières flamboyante en betoverende karakter komt tot leven in 409 glinsterende facetten. Het ontwerp combineert Swarovski’s technische precisie met gele vlammen en een Golden Shadow-effect.

Mevrouw Tuit

Mevrouw Tuit vertegenwoordigt het emotionele hart van het verhaal. Het ontwerp, dat haar zachtaardige karakter prachtig weergeeft, bestaat uit 231 facetten met kleurrijke metalen accenten, samen met een vakkundig vervaardigde theepot.

Credits: Swarovski

De Betoverde Roos

De Betoverde Roos keert terug in de collectie voor in huis. Als symbool van hoop en de blijvende nalatenschap van het verhaal heeft de roos levendige rode bloemblaadjes en een delicate kristallen steel, die in de glazen stolp lijken te zweven.

Credits: Swarovski

De Disney x Swarovski Belle en het Beest-collectie voor in huis is wereldwijd online en in Swarovski-winkels verkrijgbaar.

