Dit is de CHASIN’ x Knaap Denim e-bike: Een collab waar performance, innovatie en authenticiteit samenkomen

'Met Augmented Reality-tool als vernieuwende virtuele 3D ervaring’

Performance jeansmerk CHASIN’ en Knaap Bikes slaan de handen in één voor een denim geïnspireerd co-ontwerp e-bike. Een logische samenwerking daar ‘performance’, ‘innovatie’ en ‘authenticiteit’ de fundamenten vormen voor beide merken; drie drijfveren waarvan je pas écht van op snelheid komt. Via Augmented Reality (AR) is de e-bike ook virtueel te bekijken, waarmee de gebruiker zich vlak voor het e-bike design kan plaatsen. Een levensechte 3D ervaring.

De CHASIN' x Knaap e-bike is ontworpen zoals zij ook jeans ontwerpen: van onbehandeld katoen, tot een uitgesproken gewassen denim. Rauwe, onbewerkte materialen staan centraal en zijn gecombineerd met city elementen, zoals beton en aluminium, gerelateerd met stadse karakteristieken en zijn architectuur.

Beginnend bij het frame, met een gezandstraalde, ruwe uitstraling. De koppelingen en het stuur zijn gemaakt van aluminium. Het zadel is gemaakt van synthetisch eco-leer, welke is voorzien van de merkkleuren kleuren van CHASIN’. Daarnaast zijn details terug te vinden herleidend naar CHASIN’s jeans, zoals de vorm van de leather patch en tobacco-kleurige stiksels. De op maat gemaakte canvas zadeltassen, welke zijn afgewerkt met een coating, zijn de finishing touch.

Het Nederlandse e-bike merk Knaap, opgericht in 2019, ontwerpt urban e-bikes met een tweezits basis. Met een vermogen tot 25 km/u en de vrijheid om 140 km per acculading af te leggen, kan men samen de weg op zonder dat er een rijbewijs nodig is.

Knaap’s unieke e-bike design doet zijn werk door de combinatie tussen traditionele e-bike elementen en een revolutionair ontwerp. Denk aan het hydraulische remsysteem, chunky 20” banden, een lang zadel en zijn aluminium frame. Daarnaast is hij uitgerust met een krachtige 1200 lumen LED-koplamp en verlicht LCD display.

De e-bike is vanaf 15 november online verkrijgbaar op de CHASIN’ website voor een verkoopprijs van € 3.250,-