Dit moet je weten over: Achiy

Achiy is in 2019 opgericht door Vivica Pietz in Hamburg, het familiebedrijf wordt samen met haar vader en broer gerund. Het jonge merk is geïnspireerd door het inheemse vakmanschap en de cultuur van de Peruaanse Inca's, waar elk stuk met opzet en liefde wordt ontworpen. De merknaam is in het Quechua, de taal van de Inca's, en betekent "genieten en leven".

Oorsprong

Vivica Pietz reisde in 2014 naar Peru voor een sociaal hulpproject en werd verliefd op de lokale cultuur en de mensen. Hun benadering van traditionele ambachten en textiel raakte haar, vooral hun respect voor de natuur. Deze houding van het behandelen van kleding als kunstwerken is het hart van ACHIY geworden. De meeste stukken zijn handgemaakte breigoederen in alpacawol, 100% gemaakt in het land van herkomst en gebreid door lokale ambachtslieden.

Evolutie

In maart 2021 kwam de broer van Vivica Pietz, Lennard Pietz, bij het bedrijf. ACHIY heeft ook zijn assortiment uitgebreid en voor het eerst voor de Lente-Zomer 21 collectie Pima katoen geïntroduceerd, dat al eeuwenlang in Peru wordt verbouwd. In oktober 2021 werd de eerste winkel met andere partners geopend in Hamburg.

Nieuws

ACHIY heeft zich ten doel gesteld in de nabije toekomst een klimaatneutraal bedrijf te worden. Het label wil blijven vertrouwen op samenwerking met kunstenaars en sterke relaties binnen zijn toeleveringsketen en werkt aan een bezoek aan leveranciers in Bhutan en Mongolië. De producten zijn verkrijgbaar in hun online shop en worden wereldwijd verzonden.