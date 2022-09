Dit moet je weten over: Agent P

Agent P is een genderfluïde, seizoensgebonden modemerk uit New York City, opgericht en ontworpen door de makelaar Phillip Salem.

Oorsprong

De oprichter van het merk, Phillip Salem, voelde zich altijd al aangetrokken tot de culturele diversiteit, de kunstscene en de prachtige wolkenkrabbers van New York City. Hij studeerde aan het Fashion Institute of Technology en opende een boetiek met designerkleding in het Meatpacking District, waar hij waardevolle ervaring opdeed in de modewereld en klantenservice. Na het sluiten van de winkel werd Salem een succesvol makelaar in New York City.

In 2021 begon hij zijn eigen modelabel, Agent P, omdat hij het gevoel had dat er een creatieve geest ontbrak in zijn leven nadat hij meer dan tien jaar in de mode-industrie had gewerkt. De naam van het merk is geïnspireerd op zijn makelaars klanten, die hem liefkozend Agent P noemden.

Evolutie

Het merk lanceerde zijn eerste collectie in april 2022. De levendige en heldere kledinglijn volgt geen regels of trends en biedt een selectie inclusieve kleding die altijd en overal gedragen kunnen worden.

Naast bovenkleding en vrijetijdskleding heeft Agent P ook comfortabele loungewear en slaapkleding zoals badjassen en zachte T-shirts en hoodies. Alle stukken zijn verkrijgbaar in de maten XXS tot XL. Het assortiment omvat ook een lijn van kaarsen en huisparfums met als thema dag, nacht en feestelijke momenten.

Nieuws

De kledinglijn is verkrijgbaar in hun eigen online shop van het merk agentpnyc.com, die internationale verzending aanbiedt.

Agent P, eigendom van het merk.