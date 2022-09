Dit moet je weten over: All Skinwear

All Skinwear is een all-gender ondersteunend merk uit Barcelona dat zich specialiseert in ondergoed ontwerpen voor iedereen. Het label is niet zomaar een kledingmerk, maar een project dat pleit voor inclusiviteit en grenzeloze genderexpressie en sterk gelooft in de kracht van de gemeenschap.

Oorsprong

All Skinwear werd in 2021 in Barcelona opgericht door Maria Cabré en Mireia Palomeque Graells, de creatief directeur en productmanager van het merk. Beiden hebben ze jarenlange ervaring in de mode-industrie, nadat ze eerder bij grote bedrijven als Inditex en Sophia Webster hebben gewerkt. Na het lezen en leren over de genderproblemen die voortkomen uit genderclassificatie en het beseffen dat zoveel mensen lijden onder het feit dat ze moeten kiezen tot welk geslacht ze behoren, besloten Maria en Mireia een project te starten om de samenleving te helpen inclusiever te worden.

"Wij geloven in mensen en we geloven niet in scheidslijnen. Het lijkt erop dat alles gemaakt moet worden voor wat de maatschappij als vrouwelijk of mannelijk beschouwt. Wij willen een verenigde samenleving zonder indeling van lichamen. Wij zijn mindchangers en supporters van mensen ongeacht hun geslacht en sekse. We gaan mensen leren dat genderclassificatie vloeibaar kan zijn," zegt Cabré. Het initiatief kreeg vorig jaar van de Kamer van Koophandel van Barcelona de Premio Talento Cambra 2021 in de categorie Gelijkheid en Solidariteit.

Beeld: All Skinwear, eigendom van het merk

Evolutie

Het doel van het merk is om ondergoed aan te bieden voor degenen die op zoek zijn naar minder conventionele stukken en deze bij andere merken niet kunnen vinden. De eerste ondergoedcapsule van All Skinwear werd in september 2021 gelanceerd met unieke stukken in een minimalistische en tijdloze stijl die in Barcelona werden ontworpen en vervaardigd uit lokaal gewonnen materialen.

Alle broekjes zijn verkrijgbaar in twee verschillende patronen: A, met een platte voorkant; en B, met volume in het voorste gedeelte voor degenen die behoefte hebben aan frontale capaciteit en ook met een binnenzak om gemakkelijk een packer in te brengen, een prothese waarmee iedereen een pakje kan simuleren. All Skinwear ontsnapt aan de conventionele maatindeling en heeft ook een eigen maatsysteem ontwikkeld.

Naar aanleiding van hun inclusieve manifest lanceerde het merk ook All Magazine, een digitale ruimte die tot doel heeft verschillende vragen rond gender en het transitieproces onder de aandacht te brengen en te normaliseren.

"Het is de spreker van een gemeenschap en een beweging die elke dag groter wordt. Bovendien zit er een didactisch doel achter voor al die potentiële klanten die nog niet veel weten over genderkwesties die voortvloeien uit het opgelegde binaire systeem", aldus Maria Cabré.

Nieuws

In februari 2022 werd de capsule-ondergoedcollectie van All Skinwear uitgebreid met vier nieuwe stijlen. Het merk biedt ook een streetwear-collectie bestaande uit kledingstukken en accessoires met een slimme stedelijke stijl, evenals een badmodecollectie. De producten zijn internationaal verkrijgbaar via All Skinwear's eigen online shop.

Beeld: All Skinwear, eigendom van het merk