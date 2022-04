Dit moet je weten over: American Trench

Modemerk American Trench, gevestigd in Philadelphia, begon met een vraag: hoe kunnen we het meest doen voor de mensen om ons heen? Hiermee begon de zoektocht van het merk naar in de VS gemaakte herenkleding van hoge kwaliteit.

Origins

Tijdens de financiële crisis van 2008 wilde American Trench een in de VS geproduceerde, luxe trenchcoat maken omdat ze zich realiseerden dat niemand trenchcoats in de VS maakte. De wens om dit te doen kwam voort uit de Amerikaanse filosofie van vrijheid en zelfbeschikking.

American Trench werd gelanceerd in 2012 en houdt tot op de dag van vandaag vast aan dezelfde principes: het gelooft in het maken van mooie producten met behulp van hoogwaardige materialen en het streven naar perfectie in alles wat ze doen, evenals nooit inschikkelijk te zijn als het aankomt op design. Maar het belangrijkste is de vastberadenheid van het merk om alle producten te vervaardigen in de VS.

Evolutie

De iconische trenchcoat van het label wordt vandaag de dag in New Jersey gemaakt door een Argentijnse familiefabriek. Ook wordt de jas vervaardigd door het aan elkaar naaien van waterdichte Ventile stof, gemaakt van katoen dat wordt verbouwd en gesponnen in de VS. Het wordt vervolgens naar Zwitserland gestuurd om tot stof te worden geweven. De jas bestaat ook uit een katoenen geruite voeringstof die afkomstig is uit North Carolina en wol die geweven is in Connecticut.

American Trench begon met een schop als merklogo, maar omdat het merk altijd heeft willen groeien, veranderen en zich aanpassen, besloot het over te stappen op een meer tekst-gedreven branding. De nieuwe en inclusievere branding bood ook plaats voor de dames- en uniseks kleding van het merk.

Nieuws

Met het succes van de trenchcoat heeft American Trench ook een volledige kledinglijn voor heren uitgebracht, accessoires waaronder sokken gemaakt in Pennsylvania en North Carolina en gebreide kasjmieren mutsen gemaakt in Texas en een kleinere collectie dameskleding. De missie van American Trench om het merk voortdurend te vernieuwen, zorgt voor een spannende toekomst. De collecties van het label zijn via de website beschikbaar voor een internationaal publiek.

Beeld: American Trench, eigendom van het merk.