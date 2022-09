Dit moet je weten over: Ana Dyla

Ana Dyla creëert betaalbare luxe voor bewuste consumenten met een interesse in producten die hun eigen waarden weerspiegelen. Hun juwelen productie is dan ook ethisch verantwoord, waarbij het merk Nederlands design en mediterrane flair combineert.

Oorsprong

Het merk is opgericht in Nederland door twee vrouwen genaamd Hatice en Senur - maar de kleine ateliers zijn gevestigd in Anatolië in Turkije. Hun ontwerpbenadering weerspiegelt inspiratie door de Ottomaanse cultuur en het moderne Istanbul, waarbij ze traditionele elementen combineren met hedendaagse lijnen.

Ana Dyla werkt volgens de overtuiging dat de edelstenen zelf bepalen hoe het uiteindelijke juweel eruit zal zien en creëert juwelen die recht uit de natuur komen door een ontwerp esthetiek toe te passen die elegant, maar ook ruw is.

Ana Dyla, Be Bold collectie, eigendom van het merk

Evolutie

Sinds hun oprichting heeft Ana Dyla de visie van kwaliteit boven kwantiteit nagestreefd, door gepersonaliseerd vakmanschap te leveren bij elk sieraad dat ze ontwerpen. Elk sieraad is met de hand gebeeldhouwd en gemaakt van goud en zilver van hoge kwaliteit, afkomstig uit duurzame bron. Hun collecties bestaan uit verschillende lijnen en zijn daarom ook geschikt voor verschillende soorten vrouwen.

Naast het juwelenmerk zelf, runt Ana Dyla een agentschap dat kleine juweliers en opkomende eigen merken helpt om hun ontwikkeling en hun productie te verbeteren. Ana Dyla werkt samen met verschillende retailers op een B2B basis over de hele wereld.

Nieuws

Het merk streeft naar positieve verandering binnen de juwelenindustrie en neemt voortdurend stappen om verandering te stimuleren. Ana Dyla streeft de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties na sinds deze in 2015 werden gelanceerd. Ze zijn vastbesloten om bij te dragen aan het verbeteren van hun impact op de planeet en de samenleving - voor Ana Dyla betekent dit ethische en lokale sourcing, het verbeteren van hun waardeketen, zorgen voor hun werknemers en het implementeren van recycling initiatieven. In de vroege herfst van 2021 werd Ana Dyla B Corp-gecertificeerd, wat een gedetailleerde bedrijfsbeoordeling inhoudt en waarbij duurzaamheid een blijvende plek in hun DNA is.